النفط يقترب من 84 دولارا

عواصم – وكالات

ارتفعت أسعار النفط مقتربة من 84 دولارا للبرميل أمس، محققة مكاسب مع انتعاش الاقتصاد بعد جائحة فيروس كورونا ، ورفع توقعات الطلب على النفط في حين يستمر نقص المعروض ، حيث ارتفع سعر خام برنت إلى 83.93 دولار للبرميل ، وزاد الخام الأميركي إلى 82.34 دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو” السعودية، المهندس أمين الناصر، إن الطلب على النفط سيتجاوز 100 مليون برميل يومياً خلال العام المقبل. وهذا من شأنه أن يجعله قريبًا من المستويات القياسية ، كاشفا أن “أرامكو” تدرس توقيع عقود لبيع الهيدروجين الأزرق لكل من اليابان وكوريا الجنوبية.

وخلال العام الحالي شهد سعر خام برنتارتفاعا بأكثر من 61 %، وسجل 86.7 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات يوم 25 أكتوبر مدعوما بقيود على المعروض من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+ .

وقال جيه.بي مورغان تشيس إن الطلب العالمي على النفط في نوفمبر عاد تقريبا إلى مستوياته قبل الجائحة عند مستوى مئة مليون برميل يوميا. وفي السياق قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن عدم كفاية الاستثمارات في صناعة النفط والغاز الطبيعي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.