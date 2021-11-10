الكافيار الأبيض والدجاج الأسود.. أغلى الطعام حول العالم لن تصدق أسعاره

الجميع يحاول هذه الأيام الاقتصاد في مأكله ومشربه، لكن البعض الآخر يبحث عن رفاهية الطعام الثري والنادر في الوقت نفسه.

وذلك مع وجود أطعمة ومشروبات أخرى تفوق أسعارها الدخل الشهري لعدد كبير من الأشخاص في مجالات عملهم المختلفة.

ويكون هذا الطعام مقتصر على الأغنياء فقط، وذلك لأن تكلفتها تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات، بحسب ما ذكره موقع «برايت» المتخصص.

ومن بين الأطعمة والمشروبات الأغلى سعرا ما يلي:

الكافيار الأبيض

تصل تكلفة الكيلو جرام من الكافيار الأبيض 9100 دولار، ويستخرج من أحد أنواع الأسماك الكبيرة التي تعيش في بحر قزوين.

وتكلفته مرتفعة نظرًا لأنها من الأسماك النادرة، ومن الصعب الحصول عليه.

الزعفران

يبدأ سعر الكيلو جرام من الزعفران، من 400 إلى ألف دولار، ويتميز عن غيره من النباتات بسبب نموه في 7 أيام فقط، خلال فصل الخريف.

ويتم جمعه ومعالجته يدويا، ولجمع كيلو جرام فقط، يتطلب قطف أكثر من 30 ألف زهرة زعفران.

الدجاج الأسود

يعد الدجاج الأسود من الطيور النادرة التي يتم تربيتها في إندونيسيا.

وسعرها مرتفع جدًا مقارنة بالطيور الأخرى، إذ يبلغ «الكتكوت الأسود»، أكثر من 200 دولار.

جبن الموس

يعد جبن الموس من أغلى أنواع الجبن في العالم، ويتم إنتاجه في مكان واحد فقط بإحدى المزارع في دولة السويد.

ويتم تصنيعه بكميات محدودة للغاية، ويبلغ تكلفته حوالي 1074 دولارًا للكيلو جرام.

قهوة كوبي لواك

هي قهوة يتم إنتاجها في إندونيسيا والفلبين والهند، بكميات صغيرة، تتراوح تكلفتها من 250 إلى 1200 دولار للكيلو الواحد.