التحالف: ما تم تداوله حول انسحاب قوات سعودية من قوات التحالف في اليمن “غير صحيح”

البلاد : متابعات

قال المتحدث الرسمي باسم قوات دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء بأن ” الأنباء المتداولة عن انسحاب قوات سعودية من قوات التحالف من اليمن «غير صحيحة»”.

وأضاف التحالف “تحرك وإعادة تموضع القوات بناءً على التقييم العملياتي والتكتيكي أمر معمول به في كافة جيوش العالم وهو ما يجري باستمرار ، هذه التحركات تتوافق مع استراتيجية التحالف بمنطقة العمليات و ضمن اطار مرونة وموائمة الخطط العسكرية ، وبما ينسجم مع استراتجية التحالف لدعم القوات الشرعية اليمنية”.

وأكد التحالف مجدداً على وقوفه مع الشعب اليمني الشقيق ودعم الجيش الوطني اليمني لاستعادة الدولة والوصول الى حل سياسي شامل ومستدام يحقق الامن والاستقرار.