البنك الأهلي السعودي ينفذ مبادرة “تشجير” بالرياض

الرياض : البلاد

في إطار تحقيق مستهدفات مبادرة “السعودية الخضراء” التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مارس الماضي، نفذ البنك الأهلي السعودي مبادرة “تشجير” ضمن حملة “سعادة أهالينا” التابعة لبرامج البنك للمسؤولية المجتمعية، وذلك بالتعاون مع وحدة تنسيق مواقع الشمال (الإدارة العامة للحدائق بأمانة منطقة الرياض).

وهدفت مبادرة “تشجير” التي نفذها على مدار يومين موظفو البنك الأهلي السعودي إلى جانب عدد من المتطوعين في بعض المواقع الرئيسية في شمال الرياض إلى المساهمة بشكل مباشر في أهداف مبادرة “السعودية الخضراء” الرامية إلى زيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ورفع نسبة المناطق المحمية في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 30% من مساحة أراضيها، وزراعة 10 مليارات شجرة في أنحاء البلاد خلال العقود المقبلة، إضافة إلى إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة.

وحرصت حملة “سعادة أهالينا” في هذا الموسم على المساهمة في طرح حلول بيئية ومجتمعية لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية ضمن أهدافها الاستراتيجية، حيث تُسهم مبادرة “تشجير” في الحد من التغير المناخي، وتنقية الهواء، وتحسين درجات الحرارة، وتوفير المياه، والحد من التلوث البيئي، وتدعيم التربة لصناعة مستقبل مستدام، وتقع هذه المبادرة ضمن 18 مبادرة تطوعية متنوعة تستهدف عددا من الأنشطة والفئات، من أجل نشر السعادة وروح التطوع والترابط المجتمعي.

المملكة العربية السعودية، الرياض 10 نوفمبر 2021: في إطار تحقيق مستهدفات مبادرة “السعودية الخضراء” التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مارس الماضي، نفذ البنك الأهلي السعودي مبادرة “تشجير” ضمن حملة “سعادة أهالينا” التابعة لبرامج البنك للمسؤولية المجتمعية، وذلك بالتعاون مع وحدة تنسيق مواقع الشمال (الإدارة العامة للحدائق بأمانة منطقة الرياض).

وهدفت مبادرة “تشجير” التي نفذها على مدار يومين موظفو البنك الأهلي السعودي إلى جانب عدد من المتطوعين في بعض المواقع الرئيسية في شمال الرياض إلى المساهمة بشكل مباشر في أهداف مبادرة “السعودية الخضراء” الرامية إلى زيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ورفع نسبة المناطق المحمية في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 30% من مساحة أراضيها، وزراعة 10 مليارات شجرة في أنحاء البلاد خلال العقود المقبلة، إضافة إلى إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة.

وحرصت حملة “سعادة أهالينا” في هذا الموسم على المساهمة في طرح حلول بيئية ومجتمعية لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية ضمن أهدافها الاستراتيجية، حيث تُسهم مبادرة “تشجير” في الحد من التغير المناخي، وتنقية الهواء، وتحسين درجات الحرارة، وتوفير المياه، والحد من التلوث البيئي، وتدعيم التربة لصناعة مستقبل مستدام، وتقع هذه المبادرة ضمن 18 مبادرة تطوعية متنوعة تستهدف عددا من الأنشطة والفئات، من أجل نشر السعادة وروح التطوع والترابط المجتمعي.