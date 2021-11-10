الأخضر يختتم استعداده لمواجهة أستراليا بحضور المسحل

الرياض – هاني البشر

وسط حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر بن حسن المسحل وعضوي مجلس الإدارة الأستاذ نزيه النصر والأستاذ نعيم البكر، اختتم المنتخب الوطني مساء اليوم الأربعاء تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب أستراليا مساء يوم غدٍ الخميس على “استاد كومبانك”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واجتمع المسحل بلاعبي “الأخضر” قبل بداية الحصة التدريبية وأشاد بالمعنويات والانضباط العالي الذي شاهده من اللاعبين، وأكد في اجتماعه على أهمية المباراة وقوتها كونها على أرض المنافس، كما أكد على ثقة الجميع بهم ومتمنيًا لهم التوفيق في تحقيق الفوز.

ميدانيًا، أجرى “الأخضر” مساء اليوم حصة تدريبية على “استاد كومبانك”، تحت إشراف المدير الفني “إيرفي رينارد”. بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين على ثلثي مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.

من جهة أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبي الأخضر مساء اليوم فحص فايروس كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكول الطبي الخاص بالمباريات الدولية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) .

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات اليابان، استراليا، الصين، عمان، فيتنام.

يجدر بالإشارة، بأن الأخضر يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد أثني عشر نقطة بفوزه على منتخبات فيتنام وعمان واليابان والصين.