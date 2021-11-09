“يلو” شريك رسمي في النسخة الثانية لجائزة مجموعة سبور موتور الإعلامية في قطاع السيارات

جدة ـ البلاد

أطلقت مجموعة سبور موتور الإعلامية وللعام الثاني على التوالي جوائزها السنوية في قطاع السيارات وذلك بالتعاون مع شركة الوفاق لتأجير السيارات «يلو» الشريك الرسمي للجائزة.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدا على ريادة مجموعة سبور موتور الإعلامية لقطاع السيارات في المملكة، وشريكها الرسمي «يلو» ما جعل من هذه الجوائز خارطة طريق حقيقية تظهر توجهات سوق السيارات السعودي، وقد تم تخصيص عدد من الجوائز للاعمال المرتبطة بشكل مباشر بعالم السيارات والتي استطاعت جذب عدد كبير من العملاء، حيث تم تكريم، الاعلاميين، والمؤثرين في مجال السيارات، إضافة إلى الحملات التسويقية التي أحدث تأثيرا كبير لدى العملاء. وبمناسبة توقيع عقد الرعاية وإطلاق هذه الجائزة في عامها الثاني، أكد بشير القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لتاجير السيارات ( يلو ) بالمملكة العربية السعودية على أهمية هذه الجائزة لشركة الوفاق لتأجير السيارات، وعلامة «يلو» فهي تبرز دور الشركة في تطوير قطاع السيارات في المملكة عبر مساهمتها في تكريم الوكلاء والمؤثرين، والسيارات المفضلة لدى جمهور المستهلكين، وكل الأعمال المرتبطة بعالم السيارات ما يساهم في رفع التوعية لدى كافة قطاع المستهلكين. من جهتها قالت الدكتورة لطيفة الرشيد المشرفة على الجائزة: بداية أتوجه بالشكر لشركة الوفاق لتأجير السيارات «يلو» لرعاية الجائزة للعام الثاني على التوالي، والتي تعكس التزام الشركة القوي بالمشاركة في دعم في قطاع السيارات والخدمات المساندة له لتعزيز سوق السيارات والصناعات المرتبطة به في المملكة العربية السعودية، وأضافت الرشيد: تشكل الجائزة بوصلة لتحديد توجه السوق وما دفعنا الى االاستمرار فيها الثقة والمصداقية والديناميكية التي تتمتع بهما، حيث يمكن للجمهور، وعشاق السيارات الراغبين بالمشاركة بالتصويت الدخول الى موقع الجائزة على الانترنت https://www.sportmotor.me/award/ ، للمشاركة في اختيار الفائزين بهذه الجوائز التي سيتم الكشف عن نتائجها في شهر ديسمبر المقبل.