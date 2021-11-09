مهرجان “البلدة العالمية” يعرف زواره على ثقافات الشعوب

البلاد ــ خالد بن مرضاح

يقطف موسم الرياض من كل بستان زهرة فمن حفلات الترفيه إلى الاستعراضات مروراً بالتراث المحلي ووصولا إلى عادات وتقاليد الشعوب وفي هذا السياق جمع مهرجان “البلدة العالمية”، ثقافات عدة شعوب في مكان واحد ليتعرف عليها زائر المهرجان بمكوناتها المختلفة من خلال التجارب البصرية الممتعة، بالإضافة إلى استكشاف خدمات الجمعيات الخيرية وعدد من الجهات الخدمية ليستفيد منها زوار المهرجان.



فقد عبر الركن الإثيوبي عن ثقافته العريقة وقدم “البن الإثيوبي”، بنكهته الخاصة ، وطرق استخراجه من البداية وصناعة القهوة الإثيوبية وتقدميها للزوار، كما احتوى على العديد من صور ورموز وتضاريس إثيوبيا ومعالمها الفطرية والطبيعية، إضافة إلى الامتداد التاريخي الذي يجمع الثقافة الإثيوبية بالثقافة العربية وأوجه التشابه بينهما منذ العصور القديمة.

فيما استعرضت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية طائرتها الاستطلاعية صقر 1 (k1b)، والتي صنعت من الألياف الكربونية والزجاجية لتخفيف وزنها وزيادة قوة التحمل لديها، حيث يبلغ طولها مترين وطول جناحيها 3 أمتار، وتصل سرعتها إلى 120 كم بالساعة، فيما تزن 5 كيلو، وتستطيع حمل إلى 3 كيلو، وصنعت بأيدٍ سعودية، كما قدم للزوار فرصة التجربة لصورة ثلاثية الأبعاد لمكة المكرمة من القمر الصناعي سبوت 7، وصورة ثلاثية الأبعاد لمحافظة العلا من القمر الصناعي وورد فيو -2-، أظهرت فيها معالم وتضاريس المنطقة بشكل إبداعي مباشر.



من جهتها قدمت الجمعيات الخيرية المشاركة بالمهرجان، عدد من المنشورات والمقاطع التعريفية لتوعية الزوار بخدماتهم ودورهم في المجتمع، ابتداءً بجمعية “كبار” التي تهتم بجودة حياة كبار السن و تمكينهم وخدمتهم في جميع الجوانب الصحية و الاجتماعية و النفسية والترفيهية، وأهم أهدافها الرئيسة والاستفادة من خدماتها.

كما قدمت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم خدماتها لزوار المهرجان، من خلال تمكين ذوي صعوبات التعلم ليشاركوا في التنمية الاجتماعية للمجتمع بشكل عام، ولهذه الفئة الغالية على الجميع بشكل خاص.