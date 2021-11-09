المرأة شريك أساسي في صناعة المنجزات

جدة ـ رانيا الوجيه – نجود النهدي

أثبتت المرأة السعودية تفوقها ووجودها في كثير من المحافل العلمية محلياً ودولياً، فهناك الكثير من الشواهد والدلالات على ما قدّمته من إبداعات وتميّز على نساء العالم، فقد أكد سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله ، في عدة مناسبات على الدور المهم للمرأة السعودية ومكانتها في المجتمع ومساهماتها في بناء الوطن، ومن جهوده المبذولة – في دعم ومؤازرة وتشجيع المرأة السعودية ، فقد تحقق للمرأة الكثير من الإنجازات وفي العديد من المجالات على المستويين المحلي والدولي.

واتساقا مع تمكين المرأة السعودية فقد وصلت المرأة السعودية إلى مساعد رئيس مجلس الشورى فضلا عن تعيين سفيرات في امريكا والدنمارك والسويد كما ان هناك وكيلات وزارات فضلا عن مدراء عموم. الدكتورة لمياء عبد المحسن البراهيم استشاري طبيب، مستشار التخطيط والجودة – خبيرة في الحوكمة والتواصل الفعال- قالت نحتفي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – بتطورات هائلة وازدهار لامسه المواطن والمقيم في مناحي شتى وخطوات سباقة جعلتها في موقع التنافسية عالميا. وبمنجزات صحية بان أثرها في التعامل مع جائحة كورونا لتكون المملكة في المرتبة الأولى عالميا في إجراءات التطعيم ضد كورونا بحسب وكالة بلومبيرغ الامريكية، والثانية عالميا في التعافي من فيروس كورونا بحسب مؤشر نيكاي بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز الذي أكد على أهمية الانسان وصحته مقدما على أي اعتبارات أخرى، ولذا بذلت المملكة الغالي والرخيص لشعبها ومقيمها وحتى مخالفي نظام الإقامة، وتمكنت من التصدي المبكر للجائحة.

ورغم التداعيات الاقتصادية التي اجتاحت العالم إلا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين استمرت في اصلاحاتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، إضافة إلى الإصلاحات في حقوق الإنسان وتمكين المرأة حيث استطاعت المرأة وبدعم من الدولة وتشريعاتها للمشاركة الوطنية في مجالات شتى متصدين فيها لما يعيق التمييز في العمل ومحاولين تذليل الصعوبات التي تواجه تمكينها الوظيفي والقيادي وفي ريادة الأعمال وبالقطاع الثالث. وكانت الرؤية الوطنية منهجا تسير عليه الإصلاحات على قدم وساق بتحول وطني شامل بنظرة وخبرة وحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ورؤية ومتابعة حثيثة من سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله. حفظ الله وطننا عالي الشأن بأمنه وأمانه وقيادته الرشيدة.



تحول رقمي

الدكتورة “مها بنت محمد الجهني” أستاذ الخصوصية المساعد- نائب المشرف على مركز التحول الرقمي وتقنية المعلومات وإدارة ذكاء الاعمال ودعم اتخاذ القرار في- جامعة جدة، تمكين المرأة السعودية يشهد أوج التنامي والازدهار في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهدة الأمين عراب رؤية 2030 وبالأخص في مجال التحول الرقمي والاتصالات وتقنية المعلومات. حيث إنه تمت التوصية ببرامج تدريبية لصناعة قيادات فاعلات وتخصيص حصص نسائية في مختلف المناصب القيادية والتي تدعم مساهمة المرأة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في مختلف المجالات وفي مجال التقنية على وجه الخصوص. من أبرز أمثلة تمكين ودعم المرأة في مجال التحول الرقمي وتقنية المعلومات هو أكاديمية طويق بالشراكة مع شركة أبل لبناء القدرات الرقمية والتي ستوفر الأدوات التدريب لرائدات الأعمال والمطورات والمصممات الطموحات من السعوديات. متفائلين جدا بمستقبل واعد للمرأة ومستندين على الدعم الكامل المقدم في حاضرها من القيادة الرشيدة وما أثبتته وسثبته المرأة السعودية بمستوى عالٍ من كفاءة واحترافية في تحقيق رؤية 2030 ومواكبة الحراك التقني.



عالمة ومخترعة

البروفيسورة دكتوره غادة المطيري عالمة ومخترعة وسيدة أعمال سعودية، وهي أستاذ الكيمياء الصيدلية وعضو هيئة التدريس في أقسام الهندسة الحيوية وهندسة النانو والمدير العام لمركز التميز في طب النانو والهندسة في معهد هندسة الطب في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو ، وهي بروفيسورة وعالمه سعودية كان لحضورها المحلي وقع القوة، ولحضورها العالمي وقع المفاجأة. استطاعت أن تستفيد من كل نافذة شرعت لها، ومن كل باب فتحه أمامها ولاة الأمر واحداً بعد واحد، قالت بكل الطرق وبكافة الوسائل هذه أنا؛ المرأة التي أعطيت خمسة فأنتجت عشرة، أثبتت جدارتها في كل موقع وقدمت دليل وطنيتها في كل محفل، وتعد المطيري من رواد الأعمال والعلماء البارزين وتحمل أكثر من 10 براءات اختراع في مجال الطب النانوي، ويعود الفضل إليها في تطوير بوليمر جديد للدفع الكهروميكانيكي، وتعرف أيضا بإكتشافها أول جسيمات نانوية تستجيب للإلتهابات في الجسم ، وذلك من خلال كبسولة نانوية تستطيع تمييز الإلتهاب في جسم الانسان وإطلاق دواء لعلاجه بإستخدام أشعة الليزر.



نجاحات عالمية

أيضا أحد النماذج الناجحة التي ألهمت الشركات العالمية والمستثمرة في المملكة العربية السعودية دينا بو عنق الشريك الإداري وعضو مجلس إدارة في شركة IBM العالمية لخدمات الأعمال وهي إحدى الشركات الرائدة والعملاقة في التكنولوجيا.فقد كانت أول سيدة سعودية تعين رئيساً تنفيذياً لشركة استشارات عالمية في المملكة ، وان هذا التعيين يأتي مع تزايد الطلب على خدماتها في المملكة ومزيد من التوافق بين الشركة ورؤية السعودية 2030 و خاصة مع خطط السعودة.

هذا وتملك أبو عنق أكثر من 18 عاما من الخبرة في صناعة إدارة الثروات، وتقديم المشورة للمديرين التنفيذيين والشركات والعملاء من أصحاب الثروات العالية، كما أنها تعد من أوائل السيدات السعوديات اللواتي وصلن إلى مناصب إدارية وقيادية في العديد من المؤسسات الاستشارية العالمية.

من جهتها أكدت بوعنق موضحة “أنا متحمسة لإنضمامي لمثل هذه الشركة المحترمة وقيادة التوسع في المملكة العربية السعودية، بالتوازي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تنفذه السعودية وفقا لرؤية عام 2030.”



دعم كبير

مي المزيني مؤسسة ومديرة المركز العربي لتمكين المرأة قالت إن سمو ولي العهد ـــ حفظه الله ــ قدم دعما لا مثيل له لمشــاركة المرأة في سوق العمل حيث أن “رؤية ولي العهد دعمت المرأة السعودية من خلال إتاحة الفرصة لها في مزاولة العمل وزيادة مشاركتها بسوق العمل من 22 بالمئة إلى 30 بالمئة، وتماشيا مع رؤية سمو ولي العهد أسسنا المركز العربي لتمكين المرأة من أجل تحقيق هذه الرؤية ومساعدة المرأة لدخول مجال العمل والتمتع بالتدريب والتأهيل الكافي بحيث تكون قادرة على القيادة”. خاصة وأن المرأة السعودية متعلمة ومثقفة وحصلت على الشهادات الجامعية والتخصصية كما الرجل تماما وبما أن المملكة استثمرت في المرأة كثيرا من خلال إرسالها إلى بعثات خارجية يجب أن تمسك بزمام الأمور وتكون مشاركة في جميع القطاعات وعلى أعلى المستويات”.

إنجازات ضخمة

الدكتورة عالية محمد علي الدهلوي عضوة مجلس الشورى وعضو اللجنة الصحية وأستاذ مشارك علم المناعة والأحياء الدقيقة ، مشرف وحدة أبحاث المناعة ، بمركز الملك فهد للبحوث الطبية ، ودكتورة عالية تحظى بسيرة ذاتية مليئة بالإنجازات والمناصب القيادية وتصرح بقولها على نتائج تمكين المرأة السعوديه في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان موضحة: بتمكين المرأة سنساهم في الاستفادة من الكوادر والكفاءات النسائية المؤهلة في التنمية كونه احد العوامل الاساسية لتقدم الدول. وستظهر اثار ذلك التمكين مباشرة على المستوى المحلي ونهضة المجتمع بشكل عام اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.



ملحق ثقافي

الدكتورة “أمل بنت جميل فطاني” أول سعودية تتولى منصب ملحق ثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة، فقد تقلدت عدة مناصب سابقة منها المشرفة العامة على الشؤون النسائية في وزارة التعليم ، وعميدة الكليات العلمية والصحية في جامعة الملك سعود، كما تولت عدة مناصب في كلية الصيدلية في جامعة الملك سعود، وشغلت عضوية مجلس حقوق هيئة حقوق الإنسان ، ونالت جائزة المرأة العربية في مجال التعليم، وجائزة التميز العلمي وجودة النشر للبحوث المنشورة في جامعة الملك سعود وغيرها من الجوائز.

وهو ما يؤكد حرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة السعودية لخدمة وطنها في كافة المجالات، والثقة بأهمية دورها المميز للمشاركة في مسيرة العطاء للوطن. وقالت دكتوره أمل فطاني : تكليفي في منصب الملحقية الثقافية في سفارة المملكة وتمثيل الوطن بالخارج، يثبت بأن المرأة السعودية أصبحت على مر السنين تثبت نفسها على كافة الأصعدة والمجالات وفي المواقع التي تتقلدها، حتى باتت عنصرا مهما في تطوير التنمية والمساهمة في دفع عجلتها داخل المملكة وتمثيل الوطن بالشكل اللائق خارج المملكة وهذا بالنسبة لي شرف كبير .

كما أن المهندسة أسيل أحمد استطاعت تحقيق حلمها بالوصول إلى موقعها الحالي كأول سيدة سعودية وعربية تضم إلى عضوية كل من الاتحادين السعودي للسيارات والدراجات النارية واللجنة النسائية لرياضة السيارات في الاتحاد الدولي للسيارات FIA.

اما الإعلامية لجين عمران فهي واحدة من أشهر مقدمات البرامج السعوديات، والتي تُعرف بدعمها الدائم للمرأة، حيث تتناول مواضيع مهمة في الحياة، منها المرأة، الأطفال، تأثير السوشيل ميديا على الأشخاص وغيرها.