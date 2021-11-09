المدينة الاقتصادية إقبال متزايد وسياحة راقية

جدة – خالد بن مرضاح

تشهد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حراكا سياحيا كبيرا، بعد أن فتحت أبوابها للزوار في مختلف الأنشطة، تزامنا مع بطولة أرامكو النسائية الدولية للقولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة.

وضاعفت الأجواء المعتدلة المائلة للبرودة عدد زوار المدينة من المهتمين بالسياحة الراقية، إذ يفضل السياح الاستمتاع بتجارب متنوعة توفرها المدينة الاقتصادية، كوجهة سياحية واعدة، بأجوائها المثالية، مع منتجات ترفيهية متكاملة وبشكل مختلف تماما عن المعتاد، ما يجعل الزوار يفضلونها على أماكن أخرى.

وتُعد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الملاذ الأكثر ملاءمة لخوض التجارب والمغامرات، ففي شاطئ يام تتعدد الأنشطة الترفيهية المائية حيث يمكنك ركوب الأمواج وتجربة الطفو فوق سطح البحر، أو استئجار القوارب السريعة والتسابق مع الهواء، كما يمكن بواسطة اليخوت الإبحار في القناة البحرية، ولا تتوقف المغامرة إلى هذا الحد بل تتيح تجربة التجديف الواقف بالقوارب استكشاف طريقة مختلفة للمشي فوق الماء.