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الكويت تدين بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة

صحيفة البلادaccess_time4 / ربيع الآخر / 1443 هـ       9 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الكويت : متابعات

دانت دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر بزورق مفخخ.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها الليلة أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت في بيانها، وقوف البلاد إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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