“الصندوق العقاري” أفضل مركز اتصال حكومي على مستوى الشرق الأوسط

الرياض : البلاد

فاز مركز اتصال التحصيل بصندوق التنمية العقارية بجائزة أفضل مركز اتصال حكومي لفئة خدمات الدعم الحكومي لسنة 2021 على مستوى الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن المسابقة السنوية لجوائز مراكز الاتصال الذي أقامته منظمة INSIGHTS في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتسلم الجائزة الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، بحضور نائب الرئيس لمجموعة الخدمات المشتركة سعود العجمي، والمدير التنفيذي لقطاع العمليات محمد ابوحيمد، ومدير عام الادارة العامة للتحصيل محمد العتيبي.

وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن هذا الإنجاز يأتي امتداداً لما حققه الصندوق من إنجازات عالمية سابقة لخدمة المستفيدين وتأكيد للمنهجية الإستراتيجية للصندوق في تقديم خدماته بكل يسر وسهولة، كما يعد ثمرة العمل بروح الفريق الواحد في “الصندوق العقاري” لتحقيق أعلى نسبة رضا للمستفيدين.

وبين أن تحقيق هذه الجائزة يأتي نظير ما يملكه الصندوق من كوادر بشرية مدربة ومؤهلة للتعامل مع المستفيدين، إضافة إلى الإمكانيات المتطورة والتقنية العالية التي أسهمت في بناء منظومة اتصال متميزة، مشيراً إلى أن هناك مؤشر أداء وتقييم وفق المعايير العالمية المتعارف عليها بما يحقق اعلى نسبة رضا للمستفيدين.