«التعليم» تطلق البرنامج التدريبي لتأهيل 1018 معلماً ومعلمةً وفق منهجية (STEM)

البلاد : متابعات

أطلقَت وزارة التعليم اليوم البرنامج التدريبي لتأهيل المعلمين والمعلمات وفق منهجية (STEM) التعليمية، بهدف الدمج والتكامل بين مواد التعليم الأربع الأساسية (العلوم، التقنية، الهندسة، الرياضيات)، وتحقيق الترابط فيما بينها، وذلك من خلال تدريب 1018 معلماً ومعلمةً، بالتزامن مع اليوم العالمي لـ (STEM)، الذي يُصادف 8 نوفمبر من كل عام.

وتسعى وزارة التعليم من خلال البرنامج التدريبي إلى تعزيز أداء المعلمين والمعلمات أثناء تدريس محتويات المقررات التعليمية الأربعة، بما ينعكس إيجاباً على مخرجات التعليم، ويسهم في رفع وتجويد نواتج التعلّم، وتهيئة الطلبة لسوق العمل ووظائف المستقبل.

وتواصل الوزارة جهودها المرتبطة بكل ما يدعم تطبيق منهجية (STEM)، عبر إتاحة 104 مراكز تساعد في اكتشاف الطلبة المبدعين في مجالات العلوم المختلفة وتنمية قُدراتهم، إلى جانب تجهيز 6 مراكز علمية متنقلة، وفق أحدث التجهيزات والأدوات التي تتناسب وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى التطبيقات التي تدعم تكامل العلوم والرياضيات والهندسة والتقنية، بما يجعلها بيئة تفاعلية جاذبة ومُحفزة للطلبة؛ مُحققةً للتنافسية العالمية.