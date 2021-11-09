أمير حائل يدشن مبادرة معالجة تعثر بعض المقترضين في قطاع المقاهي

حائل : البلاد

‏ دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس شباب المنطقة، اليوم، مبادرة سموه لمعالجة تعثر بعض المقترضين في قطاع المقاهي.

وأشاد سموه بجهود أعضاء مجلس شباب المنطقة وتعاونهم المستمر مع الجهات الداعمة لبرامج ومشاريع الشباب بالمنطقة، متطلعاً لاستفادة رواد الأعمال من هذا الدعم وتمكينهم من النجاح في مشاريعهم.

أمير #حائل يدشن مبادرة معالجة تعثر بعض المقترضين في قطاع المقاهيhttps://t.co/zIL8QhvLto pic.twitter.com/hW1tpdy5ZR — صحيفة البلاد (@albiladdaily) November 9, 2021

من جهته ثمن أمين مجلس شباب المنطقة الدكتور جمال الرويضي الدعم المالي المقدم للمقترضين في قطاع المقاهي غير المسترد من رجال الأعمال، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتدريب المهني والتقني تقدم من خلالها دورات متخصصة في مجالات الجودة والادارة والتسويق والاعلام، تسهم في تطوير المهارات البشرية للعاملين في هذا المجال.