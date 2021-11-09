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أمير حائل يدشن مبادرة معالجة تعثر بعض المقترضين في قطاع المقاهي

صحيفة البلادaccess_time4 / ربيع الآخر / 1443 هـ       9 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل : البلاد

‏ دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس شباب المنطقة، اليوم، مبادرة سموه لمعالجة تعثر بعض المقترضين في قطاع المقاهي.

وأشاد سموه بجهود أعضاء مجلس شباب المنطقة وتعاونهم المستمر مع الجهات الداعمة لبرامج ومشاريع الشباب بالمنطقة، متطلعاً لاستفادة رواد الأعمال من هذا الدعم وتمكينهم من النجاح في مشاريعهم.

من جهته ثمن أمين مجلس شباب المنطقة الدكتور جمال الرويضي الدعم المالي المقدم للمقترضين في قطاع المقاهي غير المسترد من رجال الأعمال، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتدريب المهني والتقني تقدم من خلالها دورات متخصصة في مجالات الجودة والادارة والتسويق والاعلام، تسهم في تطوير المهارات البشرية للعاملين في هذا المجال.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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