أخبار موجزة

أمير الباحة يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية

الباحة- البلاد

رأس الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس لجنة السلامة المرورية في الإمارة، عبر الاتصال المرئي، أمس، اجتماع اللجنة بحضور جميع الأعضاء من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة المرورية.ونوّه سموه بدعم القيادة الحكيمة لتطوير منظومة السلامة المرورية كركيزة أساسية لجودة الحياة ، مشيداً بجهود رجال المرور في جميع المناطق بمتابعة من سمو وزير الداخلية وتعاون وتكامل القطاعات الحكومية ذات العلاقة ، والتعاون الدائم مع سالكي الطرق كما أشار إلى أن ما تم تنفيذه من خطط وبرامج كان لها الدور بعد الله في التقليل من الحوادث المرورية بنسبة ٤ ٪ للاصابات و٨ ٪ للوفيات.

أمير القصيم يناقش خطة الاستزراع للمرحلة الثامنة

بريدة – البلاد

استعرض الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، لدى استقباله بمكتبه، أمس، مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز الرجيعي، خطة الاستزراع للمرحلة الثامنة من حملة أرض القصيم خضراء، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، والمشرف العام على القطاع الشمالي بالوزارة المهندس سلمان الصوينع.وأكد سموه أهمية الاستمرارية لتحقيق مستهدفات الحملة لتتواءم مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، التي أطلقها سمو ولي العهد، حفظه الله، من خلال التوسع ونشر مفهوم التشجير بين جميع فئات المجتمع.

أمير الشمالية يستقبل مدير معهد الإدارة

عرعر-واس

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة أمس، مدير معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، يرافقه عدد من منسوبي المعهد.واستمع سموه إلى إيجاز عن الخدمات التي يقدمها المعهد، إلى جانب الخطط المستقبلية المزمع تنفيذها في المنطقة، مثنياً على الدور الفعال الذي يقوم به المعهد بتنمية وتطوير رأس المال البشري والارتقاء بأداء الأجهزة العامة، وتنمية الاقتصاد الرقمي.

أمير الجوف يطلع على برنامج تمكين الكفاءات

سكاكا- البلاد

اطلع الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على برنامج تمكين الكفاءات للقطاعات التابعة لوزارة الداخلية وذلك خلال استقباله في مكتبه، أمس، منسوبي المركز، الذين قدموا شرحًا عن البرنامج والمركز الذي تم تدشينه عام 1440هـ كأحد مبادرات برنامج تطوير وزارة الداخلية، ليشكل أداة داعمة لتمكين رأس المال البشري. ونوه سموه بما توليه الدولة من اهتمام بتنمية وتطوير الكوادر البشرية، وتميز وزارة الداخلية في هذا المجال، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة، حفظها الله.