الإقتصاد

7.4 مليار أرباح “الكهرباء” للربع الثالث

صحيفة البلادaccess_time3 / ربيع الآخر / 1443 هـ       8 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، نتائجها المالية للربع الثالث وفترة الأشهر التسعة من العام الحالي ، حيث سجلت خلال الربع الثالث، إيرادات تشغيلية بلغت 22 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الربح 8.8 مليارات ريال، والربح التشغيلي 8 مليارات ريال، أما صافي الربح فبلغ 7.4 مليارات ريال.
وحققت الشركة، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2021م، إيرادات تشغيلية بلغت 54.3 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الربح 18.5 مليار ريال، والربح التشغيلي 16.7 مليار ريال، أما صافي الربح فبلغ 14.9 مليار ريال، وبلغ إجمالي حقوق الملكية في نهاية الربع الثالث، 256.3 مليار ريال، فيما بلغ ربح السهم خلال الربع الثالث وفترة الأشهر التسعة الأولى 1.31 و 2.2 ريال، على التوالي.

وعزت “السعودية للكهرباء” التغير في صافي الربح خلال الربع الثالث وفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2021م، بالمقارنة مع نفس الفترتين من العام السابق، بشكل أساسي، إلى الإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية لقطاع الكهرباء التي أعلن عنها في نوفمبر من العام 2020م، وطبقتها الشركة مطلع يناير الماضي.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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