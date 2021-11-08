7.4 مليار أرباح “الكهرباء” للربع الثالث

الرياض- البلاد

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، نتائجها المالية للربع الثالث وفترة الأشهر التسعة من العام الحالي ، حيث سجلت خلال الربع الثالث، إيرادات تشغيلية بلغت 22 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الربح 8.8 مليارات ريال، والربح التشغيلي 8 مليارات ريال، أما صافي الربح فبلغ 7.4 مليارات ريال.

وحققت الشركة، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2021م، إيرادات تشغيلية بلغت 54.3 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الربح 18.5 مليار ريال، والربح التشغيلي 16.7 مليار ريال، أما صافي الربح فبلغ 14.9 مليار ريال، وبلغ إجمالي حقوق الملكية في نهاية الربع الثالث، 256.3 مليار ريال، فيما بلغ ربح السهم خلال الربع الثالث وفترة الأشهر التسعة الأولى 1.31 و 2.2 ريال، على التوالي.

وعزت “السعودية للكهرباء” التغير في صافي الربح خلال الربع الثالث وفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2021م، بالمقارنة مع نفس الفترتين من العام السابق، بشكل أساسي، إلى الإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية لقطاع الكهرباء التي أعلن عنها في نوفمبر من العام 2020م، وطبقتها الشركة مطلع يناير الماضي.