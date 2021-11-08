نائب أمير مكة المكرمة يتسلم التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة

جدة : البلاد

تسلَم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة لعام 1442هـ، المشتمل على إحصاءات عن الخدمات المقدمة في محافظات المنطقة.

واستمع سموه لدى استقباله في الإمارة بجدة اليوم، المدير العام للأحوال المدنية بالمنطقة بدر الحميد، إلى نبذة عن التقرير الذي يقدم شرحاً عن خدمات الوحدات المتنقلة والهادفة لتوفير الخدمة لأكبر شريحة من المستفيدين، حيث قُدِّمت الخدمة لأكثر من 9400 مستفيد ومستفيدة في عدد من محافظات المنطقة، إلى جانب استحداث 4 مكاتب في رابغ والقنفذة والمظيلف.