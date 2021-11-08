تولى مناصب مهمة ومسؤوليات رفيعة.. الملك سلمان.. حكمة وعطاء.. وتنمية ورخاء

جدة- البلاد

ولد سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الخامس من شهر شوال سنة 1354هـ الموافق 31 ديسمبر 1935م في الرياض، وهو الابن الخامس والعشرون لمؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -. ونشأ خادم الحرمين الشريفين مع إخوانه في القصر الملكي في الرياض، حيث كان يرافق والده في اللقاءات الرسمية مع ملوك وحكام العالم.

التعليم

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تعليمه المبكر في مدرسة الأمراء بالرياض، حيث درس فيها العلوم الدينية والعلوم الحديثة، وختم القرآن الكريم كاملاً، وهو في سن العاشرة على يد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالله خياط ـ رحمه الله ـ.وقد أبدى الملك سلمان بن عبد العزيز منذ الصغر اهتمامًا بالعلم، وحصل على العديد من الشهادات الفخرية والجوائز الأكاديمية.

إمارة الرياض

تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود منصب أمير منطقة الرياض؛ إحدى أكبر مناطق المملكة العربية السعودية في المساحة والسكان وعاصمة الدولة في مرحلة مهمة من تاريخ هذه المدينة، حيث تم تعيينه بداية أميرًا لمنطقة الرياض بالنيابة، وهو في التاسعة عشرة من العمر بتاريخ 11 رجب 1373هـ الموافق 16 مارس 1954م وبعد عام واحد عُيّن -حفظه الله- حاكمًا لمنطقة الرياض، وأميرًا عليها برتبة وزير، وذلك بتاريخ 25 شعبان 1374هـ الموافق 18 أبريل 1955م. واستمر أميرًا لمنطقة الرياض لأكثر من خمسة عقود، أشرف خلالها على عملية تحول المنطقة من بلدة متوسطة الحجم يسكنها حوالي 200 ألف نسمة إلى إحدى أسرع العواصم نموًا في العالم العربي اليوم. ولم تخلُ فترة النمو هذه من التحديات الصعبة التي ترافق مسيرة التنمية، لكنه أثبت قدرة عالية على المبادرة، وتحقيق الإنجازات، وباتت العاصمة السعودية اليوم إحدى أغنى المدن في المنطقة، ومركزًا إقليميًا للسفر والتجارة. وقد شهدت الرياض خلال توليه الإمارة إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل الطرق السريعة والحديثة، والمدارس، والمستشفيات، والجامعات، إلى جانب المتاحف والإستادات الرياضية ومدن الترفيه، وغيرها. وتضم العاصمة السعودية الرياض عدداً من المعالم المعمارية البارزة، وهي تمتد على مساحة عمرانية تجعلها إحدى أكبر مدن العالم مساحة.

وزارة الدفاع

في نوفمبر 2011م عُيّن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للدفاع في المملكة العربية السعودية، وتشمل وزارة الدفاع: القوات البرية، والجوية، والبحرية، والدفاع الجوي.وشهدت الوزارة في عهده تطويرًا شاملاً لقطاعات الوزارة كاملة في التدريب والتسليح.

البيعة

وقد بويع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، ملكاً للمملكة العربية السعودية في الثالث من ربيع الآخر 1436هـ الموافق للثالث والعشرين من يناير 2015م، بعد أن قضى أكثر من عامين ونصف العام وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء، إثر تعيينه في الثامن عشر من يونيو 2012م بأمر ملكي كما بقي حينها في منصبه وزيراً للدفاع.

مناصب وإسهامات أخرى

إضافة إلى إمارة منطقة الرياض تولّى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال مسيرته العديد من المناصب المهمة والمسؤوليات الرفيعة في المملكة أبرزها: رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض – رئيس اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية – رئاسة مجلس الأمناء لمكتبة الملك فهد الوطنية – رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز- الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز الإسلامية – الرئيس الفخري لمركز الأمير سلمان الاجتماعي – رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، ويتبعها كل من جامعة الأمير سلطان الأهلية وواحة الأمير سلمان للعلوم- الرئيس الفخري لمجلس إدارة لجنة أصدقاء المرضى بمنطقة الرياض – رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية- الرئيس الفخري لمجلس إدارة مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيرية- الرئيس الفخري لنادي الفروسية- رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير سلمان للإسكان الخيري- رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض. ورأس خادم الحرمين الشريفين العديد من الجمعيات والهيئات التي كان لها نشاط خارج المملكة ومنها: رئيس لجنة التبرع لمنكوبي السويس عام 1956م – رئيس اللجنة الرئيسة لجمع التبرعات للجزائر عام 1956م – رئيس اللجنة الشعبية لمساعدة الشعب الفلسطيني – رئيس اللجنة الشعبية لإغاثة منكوبي باكستان عام 1973م – رئيس اللجنة الشعبية لدعم المجهود الحربي في مصر عام 1973م – رئيس اللجنة الشعبية لدعم المجهود الحربي في سوريا عام 1973م – رئيس اللجنة الشعبية لمساعدة أسر شهداء الأردن عام 1976م – رئيس اللجنة المحلية لإغاثة متضرري السيول في السودان عام 1988م – رئيس اللجنة المحلية لتقديم العون والإيواء للمواطنين الكويتيين؛ إثر الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990م – رئيس اللجنة المحلية لتلقي التبرعات للمتضررين من الفيضانات في بنجلاديش عام 1991م- رئيس الهيئة العليا لجمع التبرعات للبوسنة والهرسك عام 1992م – الرئيس الأعلى لمعرض المملكة بين الأمس واليوم، الذي أقيم في عدد من الدول العربية والأوروبية وفي الولايات المتحدة وكندا خلال الفترة 1985م / 1992م- رئيس اللجنة العليا لجمع التبرعات لانتفاضة القدس بمنطقة الرياض 2000م / 1421هـ.

الأعمال الخيرية

يُعرف الملك سلمان بأعماله وجهوده الخيرية الواسعة، حيث أسس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويتولى رئاسة مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، والرئاسة الفخرية لجمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية، لرعاية مرضى الفشل الكلوي، والرئاسة الفخرية للمركز السعودي لزراعة الأعضاء، وغيرها العديد من الجهات.

ومنذ عام 1956م، تولّى الملك سلمان رئاسة مجلس إدارة العديد من اللجان الإنسانية والخدماتية التي تولت مسؤوليات أعمال الدعم والإغاثة في العديد من المناطق المنكوبة حول العالم، سواء المناطق المتضررة بالحروب أو بالكوارث الطبيعية.

الشهادات الفخرية والأوسمة والجوائز

ونال خادم الحرمين الشريفين عن جهوده الإنسانية هذه العديد من الأوسمة والميداليات من دول عدة منها: الدكتوراه الفخرية من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة- الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة أم القرى في مكة المكرمة- الدكتوراه الفخرية في الدراسات التاريخية والحضارية من جامعة الملك سعود بالرياض- الدكتوراه الفخرية في مجال تعزيز الوحدة الإسلامية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة- الدكتوراه الفخرية في مجال خدمة القرآن الكريم وعلومه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض- الدكتوراه الفخرية من الجامعة الملّية الإسلامية في دلهي بالهند

– الدكتوراه الفخرية في الحقوق من جامعة واسيدا اليابانية- الدكتوراه الفخرية في العلاقات الدولية من جامعة موسكو.

– الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة في مصر- الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية (خدمة الإسلام والوسطية) من الجامعة الإسلامية بماليزيا- الدكتوراه الفخرية في العلوم من جامعة سراييفو البوسنية للعلوم والتقنية عام 2013م

– الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة مالايا في ماليزيا- الدكتوراه الفخرية من جامعة بكين الصينية- زمالة بادن باول الكشفية في السويد- قلادة الشريف الحسين بن على وهي أرفع وسام في المملكة الأردنية الهاشمية- قلادة مبارك الكبير أرفع وسام في دولة الكويت- قلادة النيل وهي أرفع وسام في جمهورية مصر العربية- وسام “كنت” من أكاديمية برلين – براندنبرغ للعلوم والعلوم الإنسانية- وسام بمناسبة مرور ألفي عام على إنشاء مدينة باريس عام 1985م- وسام الكفاءة الفكرية المغربي في الدار البيضاء- وسام البوسنة والهرسك الذهبي- الوسام البوسني للعطاء الإسلامي من الدرجة الأولى- وسام نجمة القدس- وسام “سكتونا” الذي يعد أعلى وسام في جمهورية الفلبين- وسام من الجمهورية اليونانية – وسام نسر الاستيك من درجة القلادة أرفع وسام في الولايات المتحدة المكسيكية- وسام القلادة الكبرى وهو أعلى وسام في دولة فلسطين- وسام ياروسلاف الحكيم من الدرجة الأولى وهو وسام الدولة الأعلى في جمهورية أوكرانيا- الوسام الأعلى في جمهورية مالي- وسام الجمهورية وهو أعلى وسام في تركيا- وسام الأسد الوطني، الذي يعد أرفع وسام في جمهورية السنغال- وسام الاستحقاق الوطني الذي يعد أعلى وسام في جمهورية النيجر- وسام البرلمان العربي من الدرجة الأولى- وسام نجمة جيبوتي الكبرى- وسام الهلال الأخضر القمري من درجة الهلال الأكبر- وسام زايد الذي يعد أعلى وسام في دولة الإمارات العربية المتحدة- وسام الدولة الأول “وسام التاج” الذي يعد أعلى الأوسمة الماليزية- وسام (نجمة الجمهورية الإندونيسية) الذي يعد أعلى أوسمة الجمهورية- وسام الأسرة المالكة للعرش من سلطنة بروناي دار السلام- وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة- وسام الشرف السيراليوني- وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الأولى- درع الأمم المتحدة لتقليل آثار الفقر في العالم – جائزة جمعية الأطفال المعوقين بالمملكة للخدمة الإنسانية – جائزة البحرين للعمل الإنساني لدول مجلس التعاون الخليجي – جائزة الأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في خدمة المعوقين وتشجيع البحث العلمي في مجال الإعاقة – جائزة الشخصية القيادية الفخرية في مجال رعاية الأيتام، خلال حفل التكريم بجائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية لمؤسسات رعاية الأيتام بدول الخليج 2017 م – جائزة الإنجاز الفريد المتميز الممنوحة له من السلطان أحمد شاه، سلطان ولاية باهانج الماليزية – جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام من مؤسسة الملك فيصل الخيرية.

الهيئة الملكية لمدينة الرياض

تتولى الهيئة تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التطويرية التي تمتاز بطبيعتها الإستراتيجية وتعدد أهدافها وأبعادها واختلاف متطلبات تنفيذها عبر مراحلها الزمنية المختلفة، ويأتي على رأس ذلك، المشاريع الأربعة الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، أيده الله.

مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام

‏أقر مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة في 2 جمادى الآخرة 1433 هـ الموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض (القطارات – الحافلات) بكامل مراحله وفقا للدراسات التي سبق أن أعدتها والتي ستعدها الهيئة الملكية لمدينة الرياض بمشاركة الجهات المختصة لإيجاد حلول جذرية وشاملة للاختناقات المرورية بمدينة الرياض.

مشروع المسار الرياضي

أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين ، أيده الله، يوم الثلاثاء 12 رجب 1440هـ (19 مارس 2019) للمساهمة في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 برفع تصنيف مدينة الرياض بين نظيراتها من مدن العالم. ويمتد المشروع بطول 135 كيلو متراً، مخترقاً مدينة الرياض، ليربط بين وادي حنيفة في غرب المدينة ووادي السلي في شرقها، عبر طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ويضم أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية وبيئية. ويضم 13 محطة على طول امتداد الوادي، تشمل: مقاهي متنوعة، ومتاجر لخدمة المتنزهين والرياضيين، بالإضافة لمراكز صيانة الدراجات الهوائية.

مشروع الرياض آرت

‏الرياض آرت أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى ويشتمل على تنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعلم فني من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء مدينة الرياض، وذلك ضمن 10 برامج تغطي الأحياء السكنية، الحدائق والمتنزهات الطبيعية، الميادين والساحات العامة، ومحطات النقل العام، وجسور الطرق وجسور المشاة، ومداخل المدينة، وكافة الوجهات السياحية في المدينة.

برنامج الرياض الخضراء

‏برنامج الرياض الخضراء أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى ويشتمل على زراعة أكثر من 7,5 مليون شجرة، في كافة أنحاء العاصمة، بما يشمل: الحدائق العامة وحدائق الأحياء والمتنزهات والمساجد والمدارس والمنشآت والمرافق الأكاديمية والصحية والعامة والأحزمة الخضراء الواقعة على امتداد خطوط المرافق العامة، إضافة إلى مطار الملك خالد الدولي، وشبكة الطرق والشوارع إضافة إلى مسارات النقل العام ومواقف السيارات والأراضي الفضاء، والأودية وروافدها.

مشروع حديقة الملك سلمان

‏حديقة الملك سلمان أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى للمساهمة في تقديم خيارات متنوعة رياضياً وثقافياً وفنياً وترفيهياً لسكان الرياض وزوارها، والمساهمة في تحسين جودة الحياة وستشكّل الحديقة ، اكبر حدائق المدن في العالم بمساحة تزيد عن 13 كيلو متراُ مربعاً.

تأهيل وادي حنيفة وروافده

‏تبنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض حماية وتأهيل وتطوير منطقة وادي حنيفة، حيث جعلتها من ضمن أولوياتها لما لهذه المنطقة من أهمية كبيرة واستعداد أكبر لجذب الاستثمارات المتنوعة، ولأن هذا الوادي بمساحته المترامية الأطراف والمتشعبة من شمال الرياض إلى جنوبها قادر على أن يكون رئة الرياض ومتنفساً طبيعياً لقاطنيها.

برنامج تطوير الدرعية التاريخية

‏استكملت الهيئة أعمال تنفيذ المشروع وعناصره التطويرية وتم افتتاحه عام 2019، وقد صدر الأمر الملكي الكريم بإنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية لتتولى مهام تطوير وتخطيط الدرعيّة بصفتها موقعاً تاريخياً مهماً.

وتلعب الدرعية دوراً محورياً في التاريخ السياسي للمملكة كونها تمثِّل عاصمة الدولة السعودية الأولى. ويبرز دورها السياسي والدعوي جلياً على مستوى المملكة بما أرسته من دعائم للدولة وأسس للعقيدة منذ نشأتها.

برنامج تطوير حي السفارات

برزت فكرة إنشاء حي السفارات بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بنقل وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية من مدينهَ جدة إلى مدينة الرياض استكمالاً لوظائفها الرئيسية كعاصمة للبلاد، وتم تشكيل لجنهَ تنفيذية عليا برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض للاضطلاع بمهمة تنفيذ هذا المشروع.

تطوير طريق الملك عبدالله

تضمنت الخطة الشاملة التي أعدتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض لتطوير شبكة الطرق في مدينة الرياض تطوير طريق الملك عبدالله الممتد من طريق الملك خالد غرباً حتى طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح شرقاً بطول 25 كيلومتراً، وذلك برفع مستواه من طريق شرياني إلى طريق سريع حر الحركة ليكون أحد أعصاب الأنشطة الرئيسية في مدينة الرياض.

‏

تطوير طريق أبي بكر الصديق

‏‏تبنَّت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطوير طريق أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – ورفع مستواه وجعله حر الحركة، من تقاطعه مع طريق الملك عبدالله حتى طريق الملك سلمان شمالاً، ليخدم الحركة المرورية باتجاهي الشمال والجنوب في المدينة.