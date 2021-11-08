المملكة… محطة عالمية لأقوى البطولات والمنافسات الدولية

جدة- محمود العوضي

خطت الرياضة السعودية في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خطوات هائلة وغير مسبوقة؛ سواء على صعيد الإنجازات القارية أو الدولية أو الاستثمارات الرياضية، وذلك بمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد. فقد أصبحت المملكة العربية السعودية محطة عالمية لأبرز البطولات والمنافسات العالمية..

” البلاد” تستعرض في التقرير التالي بعضًا من أبرز الإنجازات والبطولات الدولية التي حطت رحالها على أرض المملكة..



نيوكاسل.. نقلة نوعية تحت الإدارة السعودية

في خطوة لاقت ترحيبا واسعا من جماهير النادي العريق نيوكاسل، التي عبرت عن ثقتها في إحداث الإدارة السعودية الجديدة نقلة نوعية بالنادي العريق، كما حدث لمانشستر سيتي. وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد أنهى إجراءات الاستحواذ على نادي نيوكاسل الإنكليزي في بداية شهر أكتوبر الماضي. يذكر أن نيوكاسل لم يفز بأي لقب كبير منذ العام 1969، كما أن مالكه السابق مايك آشلي لم يحظ بشعبية كبيرة خلال فترة توليه منصبه على مدى 13 عاما، هبط خلالها النادي مرتين من الدوري الممتاز.

ويتماشى الاستحواذ على نيوكاسل مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، أحد أهم صناديق الثروة السيادية والأكثر تأثيرا في العالم، حيث تركز استراتيجيته على قطاعات رئيسة، بما فيها قطاعا الرياضة والترفيه، حيث سيسخر الصندوق إمكانياته وخبراته الاستثمارية للمساهمة في نجاح النادي، مع الاستفادة من إمكانيات النادي وتاريخه وإنجازاته، مما سيسهم في بناء فريق ناجح ينافس بانتظام للحصول على البطولات الكبرى”.

وقال ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة والمدير التنفيذي لنيوكاسل: “نشكر بهذه المناسبة جماهير نيوكاسل على إخلاصهم لهذا الكيان العريق على مر السنين. ونتطلع للعمل معهم لما فيه مصلحة النادي”. كما غرد أسطورة نيوكاسل” ألين شيرر”: “نعم!!! بإمكاننا أن نبني الآمال مجددا”.

كأس العالم للراليات الصحراوية.. الذهب سعودي

سجلت رياضة السيارات والدراجات النارية السعودية إنجازا جديدا بعد إعلان فوز السائق السعودي يزيد الراجحي ببطولة كأس العالم للراليات الصحراوية” باها” في فئة T1، ليكون هذا الإنجاز الأول من نوعه للرياضة السعودية في هذا المجال. وعلق يزيد الراجحي على هذا الإنجاز قائلاً: “الحمدلله، أبشركم فزت بكأس العالم للراليات الصحراوية الباها في أعلى فئة تي ون بعد موسم حافل بالمغامرات، وبذلك أكون أول سعودي يحصد اللقب”.

كما فاز البطل السعودي ياسر بن سعيدان بوصافة بطل كأس العالم للراليات الصحراوية باها في فئة T1.

كما حقق البطل السعودي هيثم التويجري لقب كأس العالم للراليات الصحراوية باها في فئة الكواد. وجاء فيصل السويح في وصافة بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية في فئة الكواد، تبعه هاني النومسي بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية باها في فئة الكواد.

دانية… أول سيدة في العالم تتوج بالبطولة

حققت البطلة السعودية دانية عقيل لقب كأس العالم في بطولة الراليات الصحراوية باها في فئة T3 لتحقق إنجازا فريدا من نوعه، حيث باتت أول سيدة في العالم تتوج بالبطولة.

سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

على مدى ثلاثة أيام، ابتداء من 3- 5 ديسمبر المقبل، سيحتضن كورنيش مدينة جدة، سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، أضخم وأسرع الفعاليات التي تحتفي برياضة السيارات في المملكة. وستزخر السباق بالكثير من التشويق على المضمار وخارجه، لا سيما من خلال مجموعة من التجارب الحصرية الكفيلة بتسلية الزوار من مختلف الأعمار؛ كون هذا السباق لن يكون عادياً؛ بل سيكون أسرع سباق تستضيفه شوارع مدينة في جميع أنحاء العالم، علماً أنّ الحلبة تزخر بأكبر عدد من المنعطفات وستشهد ارتفاع الحماسة والتشويق إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

حلبة جدة

تزخر حلبة كورنيش جدة، التي ابتكرها المصمم الشهير عالمياً هيرمان تيلك، بالعديد من المزايا التي تظهر لأول مرة في عالم سباقات الفورمولا 1، ما يضمن أعلى درجات التحفيز للسائقين للانطلاق بأعلى سرعات ممكنة وزيادة مستويات التشويق خلال السباق. وأصبحت جدة على موعد مع تغيير قواعد السباقات حول العالم بفضل ما تزخر به الحلبة من عدد قياسي من 27 منعطفاً و3 مناطق مخصصة لنظام التخفيض من السحب.

سوابق تاريخية في عالم الفورمولا 1

من المتوقع أن تكون حلبة كورنيش جدة واحدة من أكثر الحلبات تحقيقاً للأرقام القياسية في تاريخ الفورمولا 1؛ إذ سخّر المصمم الألماني هيرمان تيلك، العقل المبدع للعديد من حلبات الفورمولا 1 مثل سيبانغ والبحرين وشنغهاي واسطنبول وفالنسيا وسنغافورة وغيرها، جميع قدراته الإبداعية لدى تصميم حلبة شارع جدة التي ستستضيف جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1. ويزخر المضمار بعدد من الأرقام والمزايا المذهلة، حيث تضم حلبة كورنيش جدة 16 منعطفاً نحو اليسار و11 أخرى نحو اليمين، لتكون الحلبة صاحبة أكبر عدد من المنعطفات في العالم بأسره. وتُعد هذه واحدة فقط من باقة كبيرة من المزايا التصميمية الكفيلة بتحطيم الأرقام القياسية، التي ستدفع السائقين لتقديم أفضل ما لديهم للفوز بمكان على منصة التتويج في كُل مرة يُشاركون فيها بسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1.

جراف

– أطول حلبة شوارع على الإطلاق

– 27 منعطفا

– 16 نحو اليسار و11 نحو اليمين

– 252 كم/ساعة

– 3 مناطق محتملة لتفعيل ال”دي آر أس”.

كأس مارادونا… المملكة تكرم الأسطورة

تحتضن الرياض مباراة كأس الأسطورة الأرجنتي الراحل مارادونا، بين برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني يوم14 ديسمبر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.

وستوافق المباراة الذكرى الأولى لوفاة الأسطورة الأرجنتيني الذي يعتبره كثيرون أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، إذ فارق الحياة يوم 25 نوفمبر العام الماضي إثر معاناته من المرض. وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “مباراة للتاريخ ومرة في العمر، فقط في موسم_الرياض، كأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز.. موعدنا يوم 25 نوفمبر.. الأساطير لا يموتون.. تخيل أكثر”.

وجاء الإعلان عن إقامة مباراة كأس مارادونا عقب الكشف عن تدريب الفرنسي الشهير أرسين فينغر للفريق المشكل من ناديي الهلال والنصر الذي سيواجه نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي مطلع العام المقبل ضمن منافسات موسم الرياض.

نسخة استثنائية لكأس السعودية للفروسية

أعلن نادي سباقات الخيل في المملكة العربية السعودية عن انطلاق النسخة الثالثة من بطولة كأس السعودية 2022، أغلى سباق للخيل في العالم ، الذي يستمر على مدى يومي الجمعة 25 والسبت 26 فبراير 2022، وسط ترقب دولي ومحلي كبير لهذا السباق، الذي حقق ومازال نجاحات جديدة مستمرة، في كل نسخة ودورة من دوراته.

وترافق الإعلان عن النسخة الثالثة من السباق، الإعلان عن زيادة قيمة الجوائز، لتصبح قيمتها الإجمالية35.1 مليون دولار ، مما يجعله الأكثر قيمة وأهمية من الناحية المالية والفنية في السباقات الدولية، إضافة إلى قيمته الرياضية الفريدة بشهادة عدد من المنظمات الدولية والخبراء. وسيبقى كأس السعودية ، الذي سيقام ضمن تصنيف الفئة الأولى للمرة الأولى ، أكثر سباقات الخيل قيمة في العالم بقيمة 20 مليون دولار، أيضاً، كما تم تصنيف خمسة سباقات في الفئة الثالثة؛ حيث ارتفعت قيمة الجوائز لكل من شوط كأس نيوم على الأرضية العشبية- وشوط كأس الـ1351 للسرعة بقيمة 500 ألف دولار إلى 1.5 مليون ونصف دولار. هذا وتم ترقية سباق الخيل العربية الأصيلة «كأس العبية» إلى تصنيف الفئة الثانية.

كما تمت زيادة قيمة الجوائز المالية لكل من Group 3 Neom Turf Cup و Group 3 1351 Turf Sprint من 500 ألف دولار إلى 1.5 مليون ونصف دولار، ومن أبرز الأحداث المرتقبة في اليوم الافتتاحي للنسخة الثالثة، شوط STC International Jockeys Challenge (IJC)، كما ستكون سباقات الأرضية العشبية مكونة من أربعة أشواط، في حين أن قيمة جائزة السباق المسمى بكأس منيفة وهو شوط دولي جديد مستحدث على الأرضية العشبية ستصل جائزته إلى مليون دولار للخيل العربية الأصيلة.