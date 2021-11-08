اكتتاب المؤسسات في أسهم “تداول” 21 نوفمبر

الرياض – البلاد

كشفت مجموعة تداول السعودية أن الإعلان عن النطاق السعري للاكتتاب في أسهم “تداول” سيتم في 21 نوفمبر الحالي ، وستطرح 36 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30 % من أسهم الشركة البالغة 120 مليون سهم عن طريق بيع الأسهم المملوكة من قبل المساهم الحالي الوحيد، صندوق الاستثمارات العامة.، وسيتم بيع الأسهم المطروحة من قبل المساهم الوحيد وهو صندوق الاستثمارات العامة، فيما ستكون جميع أسهم الاكتتاب سيتم طرحها أمام المؤسسات مع إمكانية تخصيص نسبة 10 %، للأفراد.

وتضم المجموعة في محفظتها أربع شركات تابعة مملوكة بالكامل، وهي: شركة تداول السعودية، إحدى أكبر الأسواق المالية على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، وشركة وامض، الشركة المتخصصة بتوفير الحلول التقنية القائمة على الابتكار، كما تمتلك مجموعة تداول السعودية حصة قدرها 33.12% من رأس مال شركة تداول العقارية.

وقالت سارة السحيمي رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة تداول السعودية ، إن هذه الخطوة تمثل علامة فارقة في مسيرة نمو الشركة، لترسيخ مكانتنا كقوة اقتصادية سعودية ووجهة استثمارية عالمية تعتمد على توسيع نطاق خدماتها والابتكار واستحداث الخدمات والمنتجات المالية لتحقيق القيمة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين على المدى الطويل، ودعماً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وتماشياً مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة”.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي المهندس خالد الحصان، إن الشركة حققت 477 مليون ريال كأرباح صافية لأول 9 أشهر من العام الحالي 2021، وتستهدف توزيع 70% من أرباحها ما لم يكن هناك مشاريع استثنائية ، وسيتم طرح 90% للمؤسسات و10%، للأفراد، وبإمكانهم زيادة التخصيص عبر الصناديق، وهيكل الطرح سيكون متاحا أمام جميع المستثمرين خارج الولايات المتحدة”.

وتعد مجموعة تداول السعودية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أحد أهدافه تطوير سوق مالية متقدمة ضمن رؤية المملكة 2030، وتتمتع المجموعة بمكانة إستراتيجية وتنافسية قوية مدعومة بحجمها وفرص نموها وكونها عنصراً أساسياً في التحول الاقتصادي، كما يمكّن المستوى القوي لرأس المال والتدفق النقدي للشركة الحفاظ على مركز مالي جيد وتعزيز قدرتها على توزيع أرباح مستقبلية.