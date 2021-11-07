7 آلاف طالب وطالبة بالصف الخامس يبدؤون اختبار PIRLS.. غدًا

جدة : البلاد

يؤدي غداً الإثنين 8 نوفمبر 2021م أكثر من سبعة آلاف طالب وطالبة من الصف الخامس الابتدائي الاختبار الدولي للفهم القرائي بيرلز PIRLS، وذلك لمدة ثلاثة أيام متواصلة حضورياً في177مدرسة في المناطق والمحافظات، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وتهدف وزارة التعليم من المشاركة في الاختبار إلى قياس مستوى مهارات الطلبة في القراءة والفهم والتحليل، ورفع مستوى نواتج التعلّم، وتطوير الخطط الدراسية والتطبيقات والإثراءات في المناهج، إلى جانب رفع مستوى نتائج المملكة في المؤشرات الدولية، ومقارنة النتائج بمستوى الأداء العالمي للفهم القرائي.

وتواصل الوزارة جهودها المشتركة في تهيئة الطلبة للاختبار نفسياً ومعرفياً، وتعزيز دور الأسر وأولياء الأمور في تحفيز أبنائهم، إلى جانب تقدير جهود المعلمين والمعلمات في تهيئة طلابهم، وتوفير الدعم الفني من مديري المدارس استعداداً للاختبار، وتنسيق الجهود في مكاتب وإدارات التعليم.