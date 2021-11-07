فيما تصدر أحد.. الاتحاد يكسب النصر ويشعل منافسات ممتاز السلة

الرياض- البلاد
ارتفعت وتيرة منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة بعد نهاية الجولة الثامنة، التي اختتمت مساء أمس الجمعة، ويتساوى في المركز الأول ثلاثة أندية” أحد والنصر والهلال” بنفس الرصيد النقطي، وفيما يلى رصد لمنافسات الجولة.
في مكة المكرمة، قلب فريق الاتحاد التوقعات بالفوز على المتصدر النصر ٩٨ – ٨٩ فتراجع الأخير إلى المركز الثاني برصيد (١٥) نقطة بفارق التسجيل عن أحد والهلال، بينما استمر الاتحاد في مركزه الرابع بسلم الترتيب برصيد (١٤) نقطة.
وعلى نفس الصالة، عاد الهلال بفوز ثمين على الأهلي ٨٩-٨٣ فاحتل المركز الثالث برصيد (١٥) نقطة بفارق التسجيل عن أحد، بينما حل الأهلي في المركز السابع برصيد (١١) نقطة.
وفي المدينة المنورة، فاز أحد على أبها ١٠٩-٦٨ ليتقدم إلى المركز الأول برصيد (١٥) نقطة بينما استمر أبها في المركز الأخير برصيد (٨) نقاط.
وفي الدمام، فاز الأنصار على مضيفه النهضة ٨٦-٦٣ ليحل في المركز الخامس برصيد (١٣) نقطة، بينما جاء النهضة في المركز (١١) برصيد (٨) نقاط.
وفي القطيف، فاز السلام على نظيره الفتح ٩٧-٩١ ليتقدم للمركز (٨) برصيد (١١) نقطة، بينما حل الفتح في المركز (٩) برصيد (٩) نقاط.
وفي تبوك، فاز الوحدة على مضيفه ضباء ٩٢-٥٥ ليحتل المركز (٦) برصيد (١٣) نقطة، بينما ضمك في المركز (١٠) برصيد (٩) نقاط.
يذكر أن الدوري سيتوقف لدخول المنتخب السعودي الأول لكرة السلة اليوم الأحد في معسكر إعدادي قبل خوض تصفيات كأس العالم، والاستعداد للقاء الأول مع نظيره الأردني يوم ٢٦ نوفمبر الشهر الجاري.