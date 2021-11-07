فيديو: أهداف مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو (2-1)

عزز ريال مدريد من صدارته للدوري الإسباني بفوزه السبت أمام رايو فاييكانو بهدفين لواحد ضمن المرحلة الـ13 من المسابقة.

ورفع النادي الملكي رصيده إلى 27 نقطة في الريادة، فيما تجمدت نقاط رايو فاييكانو عند الرقم 20 بالمركز الـ6.



الألماني توني كروس افتتح التسجيل في ملعب سانتياغو برنابيو بالدقيقة 14 من تصويبة متقنة.



وضاعف الفرنسي من أصل جزائري كريم بنزيمة من تقدم ريال مدريد في الدقيقة 38.



في الشوط الثاني ضغط رايو فاييكانو وأدرك هدف تقليص الفارق في الدقيقة 77 عبر المخضرم راداميل فالكاو.



أهداف ريال مدريد ورايو فاييكانو