فيديو: أهداف مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو (2-1)

عزز ريال مدريد من صدارته للدوري الإسباني بفوزه السبت أمام رايو فاييكانو بهدفين لواحد ضمن المرحلة الـ13 من المسابقة.
ورفع النادي الملكي رصيده إلى 27 نقطة في الريادة، فيما تجمدت نقاط رايو فاييكانو عند الرقم 20 بالمركز الـ6.
الألماني توني كروس افتتح التسجيل في ملعب سانتياغو برنابيو بالدقيقة 14 من تصويبة متقنة.
⚪️ قذيفة صاروخية من كروس تهز شباك فاليكانو 💥#ريال_مدريد #ريال_مدريد_رايو_فاليكانو pic.twitter.com/7UYApNiLQi
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 6, 2021
وضاعف الفرنسي من أصل جزائري كريم بنزيمة من تقدم ريال مدريد في الدقيقة 38.
في الشوط الثاني ضغط رايو فاييكانو وأدرك هدف تقليص الفارق في الدقيقة 77 عبر المخضرم راداميل فالكاو.
أهداف ريال مدريد ورايو فاييكانو