الرياضة

فيديو: أهداف مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو (2-1)

محمد ابو الوفاaccess_time2 / ربيع الآخر / 1443 هـ       7 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
أهداف ريال مدريد ورايو فاييكانو

عزز ريال مدريد من صدارته للدوري الإسباني بفوزه السبت أمام رايو فاييكانو بهدفين لواحد ضمن المرحلة الـ13 من المسابقة.

 

ورفع النادي الملكي رصيده إلى 27 نقطة في الريادة، فيما تجمدت نقاط رايو فاييكانو عند الرقم 20 بالمركز الـ6.


الألماني توني كروس افتتح التسجيل في ملعب سانتياغو برنابيو بالدقيقة 14 من تصويبة متقنة.

 


وضاعف الفرنسي من أصل جزائري كريم بنزيمة من تقدم ريال مدريد في الدقيقة 38.


في الشوط الثاني ضغط رايو فاييكانو وأدرك هدف تقليص الفارق في الدقيقة 77 عبر المخضرم راداميل فالكاو.


أهداف ريال مدريد ورايو فاييكانو

 

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *