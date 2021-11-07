غدا في دوري ” يلو”.. صحوة القادسية تهدد الوحدة

حائل – خالد الحامد
تنطلق مساء غد الاثنين مباريات الجولة العاشرة من دوري” يلو” لأندية الدرجة الأولى؛ حيث يلتقي الساحل مع العين في الخبر .. فيما سيلاقي الجيل نظيره أحد في الأحساء، ويستقبل الوحدة ضيفه القادسية بالشرائع.
الساحل VS العين
في أولى المباريات وأكثرها أهمية؛ من أجل الهروب من قاع الترتيب، يلتقي الساحل بالعين على استاد الأمير سعود بن جلوي بالراكة. يدخل الساحل اللقاء بـ9 نقاط وضعته بالمركز الـ 16 فيما لايزال العين يقبع بالمركز الأخير بـ7 نقاط. مباراة يتوقع أن تظهر قوية نظير رغبتهما في نقاط اللقاء، والتقدم في سلم الترتيب.
الجيل VS أحد
يحل أحد ضيفاً على الجيل في مواجهة تبدو صعبة بعض الشيء وتقام على ملعب مدينة عبدالله بن جلوي بالأحساء. يدخل الجيل في وضع لا يحسد عليه بالمركز الـ 17 بـ 9 نقاط، ويمني النفس بالنقاط للابتعاد عن الخطر. في المقابل يحل أحد بالمركز الـ 11 بـ 11 نقطة، وله مباراة مؤجلة، ويأمل بالنقاط الثلاث والتقدم نحو المراكز الأولى.
الوحدة VS القادسية
يخشى الوحدة استفاقة القادسية عندما يلتقيان على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع. المباراة ستكون صعبة على الفريقين. يخوض الوحدة المباراة بعد تعادله في الجولة الماضية، فتراجع معها للمركز الخامس بـ 15 نقطة، ويأمل في حصد النقاط والزحف لمقدمة الترتيب. في المقابل، يدخل القادسية اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه بالجولة الماضية على بيشة، ويأتي بالمركز الـ 13 بـ 11 نقطة، ولن يفرط في النقاط للبقاء كمنافس على الصعود.