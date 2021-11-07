الرياضة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تتوج ببطولة طائرة الجامعات

الدمام -حمودالزهراني

حقق منتخب جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المركز الأول والميداليات الذهبية في نهائيات بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية للكرة الطائرة بعد فوزه على نظيره منتخب جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية الذي جاء ثانياً. وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على الصالة الرياضية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام واختتمت أمس السبت برعاية معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد ال الشيخ ، وبحضور نائب رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للشؤون الأكاديمية د.غازي بن عبدالرحمن العتيبي وعميد عمادة شؤون الطلاب د.علي الدوسري ورئيس الإتحاد الرياضي للجامعات السعودية ا.د.خالد بن صالح المزيني . وبارك الدكتور العتيبي للمنتخب الفائز منوهًا بأن مثل هذه المنافسات الرياضية لها أهمية كبرى في تعزيز مفهوم الرياضة والصحة العامة وأن يكون لدى الجامعات جيلًا رياضيًا ينافس على أـكبر البطولات الرياضية سواء المحلية أو الدولية.

من جانبه، عبر عميد عمادة شؤون الطلاب د.علي بن طارد الدوسري عن سعادته بتحقيق جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل لقب البطولة مشيدا بالجهود التي بذلت في تحقيق اللقب وصناعة ابطال من طلبة الجامعة في كرة الطائرة وهذا يضاف إلى سلسلة الانتصارات التي حققتها الجامعة من خلال الفرق والمنتخبات الرياضية على مستوى الجامعات السعودية ، مشيرا الى هذا الانجاز يقف خلفه معالي رئيس الجامعة أ.د.عبدالله الربيش والذي يدعم ويتابع كل ما يهم الطلاب ولأن الشباب والرياضة أحد أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تهيئة البيئة المثالية للشباب وتحقيق جودة الحياة لأبناء المملكة ومن يقيم على أرضها،. يذكر ان البطولة انطلقت الأربعاء الماضي في رحاب جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل برعاية معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ لمدة 4 أيام بمشاركة 8 منتخبات من 8 جامعات على مستوى المملكة، وهي جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل وجامعة الملك فيصل وجامعة تبوك و جامعة طيبة وجامعة الملك سعود و جامعة القصيم وجامعة الإمام محمد بن سعود و جامعة الملك سعود وجامعة جازان.