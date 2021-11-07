الهلال يحقق ذهبية دوري أولى” الريشة الطائرة”

الدمام- حمودالزهراني
اختتمت في الرياض بطولة دوري الدرجة الأولى للريشة الطائرة لفئة الدرجة الأولى، التي أقيمت بنادي الرياض على مدار أربعة أيام بمشاركة ٧٢ لاعباً و ١٨ نادياً.
وتوج بالمركز الأول والميدالية الذهبية نادي الهلال، ومثله اللاعبون “معاذ الشهراني ومعاذ الغامدي ونواف الغامدي ونايف الغامدي” وجاء بالمركز الثاني والميدالية الفضية نادي الاتفاق، ومثله اللاعبون” أحمد السادة وعبد العزيز النغموش وأسامة المرفوعي”، وحل نادي كميت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، ومثله اللاعبون” سليمان الدايل وعبد العزيز المعطش وظافر الشهري”. الجدير بالذكر أن البطولة شهدت مستويات متميزة لأداء اللاعبين حيث تأهل ١٥ ناديا من الأندية المشاركة لدوري الدرجة الممتازة للريشة الطائرة للفريق الأول ٢٠٢٢م.
والأندية المتاهلة لدوري درجة الممتاز هي” الهلال والاتفاق وكميت والأهلي والشباب والرياض وعكاظ والنور والقارة والابتسام والوحدة والزيتون والفتح والفيصلي وطبرجل”.