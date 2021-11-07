أفنان عباس صوت قادم بقوة للساحة الفنية

جدة- ياسر بن يوسف

أغنية «اتخيلك حولي» للمطربة السعودية الصاعدة افنان عباس والتي تمتلك خامة صوت وإحساس لا يمكن أن تسمعه دون أن يحدث فيك تأثيراً، حققت نجاحاً كبيرا يبشر بموهبة كبيرة ونجاحات قادمة.

تقول أفنان انا محظوظة لدعم زوجي وعائلتي لموهبتي ، واتمنى ان احصل على فرصتي في الغناء على أكبر المسارح في وطني ، كما آمل أن تتبنى الدولة موهبتي، ورغم اني لم ادرس واتعلم الغناء الأكاديمي الا اني حصلت على إعجاب الجمهور في كل مسابقة غناء دخلتها، بالاضافة الى ثناء وإعجاب الحاضرين فى كل المناسبات الفنية التي كان لى الشرف أن أشارك بها وهي من اكسبتني ثقتي في موهبتي وأنا لم أزل أتفاءل خيراً بتحقيق كل تلك الأحلام والطموحات في زمن الرؤية .

وأضافت بحمد الله وبفضله تم ترشيحي بالمركز الاول في فئة الغناء على منطقة الرياض في مسابقة «ام بي سي أكاديمي» واتمنى ان اتأهل للمرحلة الاخيرة، كما انني ممتنة لاشارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «تركي آل الشيخ» لي كصوت من الوطن على وسائل التواصل الاجتماعي.

لذلك اُود أن أشكر المستشار على تلك الإشارة ، والتي لها تأثير كبير في مواصلة مشوارنا الفني ، واشادت « افنان» بجهود وبرامج وزارة الثقافة الرامية إلى صناعة جيل جديد من الفنانين.