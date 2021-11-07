الرياضة أخضر السلة يدشن معسكره استعداداً لخوض تصفيات كأس العالم

جدة – البلاد

انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة السلة اليوم الأحد في معسكرهم الإعدادي بمدينة جدة؛ استعداداً لمواجهته المرتقبة مع نظيره الأردني بتصفيات كأس العالم يوم ٢٦ نوفمبر من الشهر الجاري الذهاب بالعاصمة الأردنية عمّان، والمواجهة الثانية في الإياب بمدينة جدة على صالة الـجـوهـرة يوم ٢٩ من نفس الشهر. يشرف على المنتخب إدارياً

يسار مختار، وعبدالكريم هوساوي، فيما يشرف على المنتخب فنيًا علي السنحاني، ومساعداه خلدون المولد وكريكور كركوريان، وأمير عيد كمعد بدني, وأخصائي العلاج الطبيعي سليم الشيخ. وقد تم اختيار ١٦ لاعبا للمعسكر هم: (محمد المرواني – ومحمد السويلم – وناصر أبو جلاس – وأحمد المختار- ونايف الثعلبي- ومحمد آدم – وثامر أبكر- وخالد عبدالجبار – وجابر الكعبي – ومحمد الصقر – ومحمد هوساوي – ومثنى المرواني – وفهد السالك – ومصعب قاضي – وأسامة البرقاوي- وعلي الشبيلي- وأيمن بلال ). وينتظر أن يخوض الأخضر مباراتين وديتين مع نظيره البحريني في جدة قبل مواجهة الأردن بالتصفيات. يذكر أن القرعة وضعت المنتخب السعودي في المجموعة (C) إلى جانب منتخبات الأردن ولبنان وإندونيسيا، ويشارك المنتخب السعودي في هذه التصفيات بعد مشوار طويل خاض خلاله العديد من المباريات قبل الوصول لهذه المرحلة بعد تأهله إلى نهائيات البطولة الآسيوية القادمة.

وتلعب تصفيات المجموعة بنظام الذهاب والإياب وتتأهل٣ منتخبات من كل مجموعة للمرحلة الثانية من التصفيات التي تشمل مجموعتين؛ كل مجموعة مكونة من ٦ منتخبات تلعب بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل لكأس العالم من كل مجموعة الأول والثاني والثالث إضافة إلى المستضيفين (اليابان و الفلبين).