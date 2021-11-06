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ولي العهد يعزي ولي عهد دولة الكويت

صحيفة البلادaccess_time1 / ربيع الآخر / 1443 هـ       6 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح ـ رحمه الله ـ .

وقال سمو ولي العهد:” تلقينا نبأ وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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