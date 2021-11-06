فيديو: تشيلسي يتعثر أمام بيرنلي بالتعادل (1-1)

فرض بيرنلي التعادل الإيجابي بهدف لمثله على تشيلسي السبت ضمن مباريات الأسبوع الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجّل المهاجم التشيكي ماتيج فيدرا هدفًا قاتلًا قبل النهاية بـ10 دقائق، ليمنح بيرنلي نقطة ثمينة من ملعب تشيلسي.



البلوز افتتح التهديف في الشوط الأول عبر الألماني كاي هافيرتز برأسية في الدقيقة 33، لكن فيدرا ألقى بكلمته في الدقائق الأخيرة.



ظل تشيلسي في صدارة الجدول بـ26 نقطة ويلاحقه مانشستر سيتي بـ23 وليفربول بـ22 ثم وست هام يونايتد بـ20 نقطة.



يلعب غدًا الأحد ليفربول في ملعب وست هام يونايتد في مباراة من العيار الثقيل الفائز فيها قد يخطف الصدارة من مان سيتي.



أهداف مباراة تشيلسي وبيرنلي