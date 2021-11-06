الرياضة اللجنة الوطنية للجان العمالية تقيم “البطولة الرياضية الثقافية الأولى”

الرياض – هاني البشر

تنظم اللجنة الوطنية للجان العمالية، برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فعاليات (رياضية وثقافية) تقام لأول مرة على مستوى المملكة خاصة بالعاملين في الجهات والمنشآت المدرجة ضمن القطاع الخاص، وبها لجان عمالية رسمية، تماشيًا مع برنامج جودة الحياة الذي تضمنته “رؤية المملكة 2030″، بما يسهم في توفير بيئة عمل مميزة وجاذبة وتعزيز مشاركة الأفراد من مواطنين ومقيمين في الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية المتنوعة. وأبدى المهندس ناصر الجريد سعادته وقال :” سعيدون بتوقيع هذه الاتفاقية لهذه البطولة التي تقام لأول مرة، بإشراف اللجنة الوطنية للجان العمالية وبرعاية من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو ما يعطي انطباعا عن أهمية هذه البطولة، ونتمنى أن يكون النجاح حليفنا في التنظيم”.

وكشف المهندس الجريد أن البطولة ستتضمن إقامة ورش عمل مميزة تجمع منسوبي المنشآت المشاركة، إضافة إلى إقامة الفعاليات الرياضية والثقافية بما يسهم في تعزيز سبل التعاون المشترك بين هذه المنشآت ويحقق الفوائد المرجوة من إقامة مثل هذه المناسبات”. يذكر أن البطولة ستقام خلال الفترة من 14-25 نوفمبر الجاري، حيث تتضمن إقامة بطولة على مستوى لعبة كرة القدم، إضافة إلى لعبة “البلوت” وعدد من الأنشطة الثقافية والمسابقات التفاعلية لمنسوبي هذه الجهات والجماهير المتواجدة.

وكانت اللجنة الوطنية للجان العمالية قد وقعت اتفاقية مع “سعودي360” لتقديم خدمات إعلامية لبطولة اللجنة الوطنية للجان العمالية الأولى “الرياضية والثقافية”، وذلك بحضور رئيس اللجنة المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد ومدير عام الشركة عبدالعزيز السلوم.