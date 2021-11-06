الثقب الأسود يظهر على جوجل.. حكاية الخطر الكوني ونظريات جزيرة فوستوك!

الثقب الأسود هو خطر كوني يهدد بقاء الأرض، طالما تلاعبت به خيالات المؤلفين في السينما لكن ما أثار الخوف الحقيقي هو ظهور الثقب الأسود على خرائط جوجل.

الأمر أثار الكثير من التساؤلات ومخاوف بشأن قربه من الأرض، الأمر الذي قد يؤدي لتدمير الأرض، وفق خبراء الفلك.

وذلك بعد أن اكتُشف لأول مرة بواسطة أحد مستخدمي موقع «Reddit».

وبعدها بدأت موجة كبيرة من النقاشات حول حقيقة الثقب الأسود ومدى قربه من الأرض.

إذ المعروف أن الثقوب السوداء تبعد عن كوكبنا بآلاف السنين الضوئية، ويعني ظهورها وجود خطأ في تقديرات العلماء.

وظل الجدل مشتعلا، حتى اعتقد البعض أن الثقب الأسود على خرائط جوجل، في الواقع جزيرة، أو بوابة لعالم آخر أو قاعدة عسكرية سرية.

ولكن بعد البحث في خرائط جوجل، تبين في النهاية أنه جزيرة مرجانية تابعة لجمهورية «كيرابيتي»، وهي معروفة باسم جزيرة «فوستوك»، بحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

الثقب الأسود على خرائط جوجل

وذكر موقع «businessinsider»، أن كثيرين علقوا على هذه الظاهرة، معتقدين أن «جوجل» غالبا ما يطمس المواقع العسكرية وغيرها من المواقع «السرية».

وذلك من أجل تجنب الكشف عن معلومات حول مكان وجود هذه المواقع، مما جعل الأمر يثير التكهنات.

وقال أحد مستخدمي موقع «Reddit»، إن أول ما فكر به بشأن وجود الثقب الأسود على خرائط جوجل، أنه مكان خاضع للرقابة.

وأوضح أنه ليس من المنطقي أن يتحول لون التكوين الطبيعي إلى اللون الأسود في مثل هذه الجزر المرجانية الصغيرة الضحلة.

قبل أن يتضح أن الثقب الأسود «المزعوم» كان في الواقع، جزيرة مرجانية يُزعم أنها غير مأهولة على بعد حوالي 2280 كيلو متر من شرق مدينة سيدني الإسترالية.

نظريات غريبة حول جزيرة فوستوك

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، أن هناك نظريات غريبة ظهرت مؤخرا حول جزيرة «فوستوك»، التي تُعد الثقب الأسود على خرائط جوجل.

ومنها أنها عبارة عن فتحة صرف هائلة تتدفق من خلالها مياه المحيط إلى باطن الأرض، ونظريات أخرى أُعتقد أنها كيان مثل ثقب أسود يختفي داخله كل شيء يصل إليه.