البلاد : متابعات

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ربيع الأول 1443هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (6061) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (512) متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف (172) مواطناً ومقيماً منهم موظفين من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، البيئة والمياه والزراعة) و(الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة تقويم التعليم والتدريب) لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.