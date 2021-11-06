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التحقيق مع 512 متهماً في قضايا إدارية وجنائية

صحيفة البلادaccess_time1 / ربيع الآخر / 1443 هـ       6 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ربيع الأول 1443هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (6061) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (512) متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف (172) مواطناً ومقيماً منهم موظفين من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، البيئة والمياه والزراعة) و(الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة تقويم التعليم والتدريب) لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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