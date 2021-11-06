أولمبي” الهلال والأهلي وضمك” أبطالا لكاراتيه المملكة

الدمام-حمودالزهراني
اختتمت اليوم السبت منافسات بطولة المملكة للكاراتيه لفئة الأولمبي المقامة في مدن الرياض وجازان والطائف، تحت إشراف الاتحاد السعودي للكاراتيه، في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر، الذي شهدت مشاركة أكثر من 140 لاعبًا، يمثلون 22 ناديًا .
وتمكن فريق الهلال من الحصول على المركز الأول للبطولة المقامة على صالة نادي الرياض، فيما حصل فريق هجر على المركز الثاني، بينما حصل فريق الرائد على المركز الثالث.
وفي البطولة المقامة على صالة نادي عكاظ في الطائف، حقق فريق الأهلي المركز الأول، بينما حقق فريق حراء المركز الثاني، فيما حصل على المركز الثالث فريق الاتحاد.
وفي البطولة المقامة في ثانوية فيصل بن عبدالله بجازان، تمكن فريق ضمك من تحقيق المركز الأول، وحل فريق الشهيد في المركز الثاني، فيما حقق فريق رجال ألمع المركز الثالث.
من جانبه، أبدى رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، سعادته بعدد المشاركين ومستوياتهم والتطور والاهتمام المستمر من قبل الأندية في المنافسة على الألقاب، الذي يصب في مصلحة اللعبة والمنتخبات الوطنية.