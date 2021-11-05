كلب حراسة يهاجم الأغنام وراعيها في أملج

أملج – سعود الجهني

في حالة نادرة بمحافظة أملج تحول كلب حراسة فجأة إلى كلب مسعور وهجم على عدد من الأغنام وراعيها من جنسية عربية وعض يده ونهش بضعاً من الاغنام .

وروى صاحب الأغنام غازي الجهني أن لديه عامل راعي من جنسية عربية وكلب حراسة للغنم التي يرعى بها، مبيناً أن الكلب حامي لأغنامه من الذئاب، ولم يلاحظ عليه شيء ، وبينما الراعي في طريقه للرعي بالاغنام انقض عليه في صورة مفاجأة وغرس أنيابه في يد الراعي مابين الإبهام والسبابة، وأضاف “الجهني” من حسن الحظ أنني كنت بالقرب منه واستطعت فكاك الراعي من الكلب ونتج عن ذلك اصابته بجروح في يده مما دعى الى نقله الى مستشفى أملج العام فوراً لإسعافه ، وتم معالجته واعطاءه العلاج اللازم وإبر ضد التسمم ، كما تم ابلاغ مركز الامارة بالقرية في حينه والذي بدوره تجاوب بشكلٍ عاجل على البلاغ وحضرت فرقة من بلدية أملج لاحتواء الموقف والتعامل مع الكلب بماتقتضي الحالة.

ومن جانب آخر طالب عدد من المواطنين الالتفات لهذه لظهارة كثرة الكلاب الضالة والتي انتشرت مؤخراً في الأحياء، مشيرين الى انها تشكل خطراً كبيراً ، وقالت الاعلامية “سارة النجار ” أن الكلاب الضالة تتواجد في احياء المحافظة محذرة منها حتى لاتقع فاجعة جديدة أو كارثة [افتراس] للاطفال الأبرياء وتحديداً المخطط الشرقي بـ ⁧‫#أملج‬⁩ وطالبت الجهات المختصة بالقضاء على الكلاب الضالة حماية لأطفالهم ودفعاً لخطورتها ، لاسيما وأن الحي يشهد حضورًا مكثفاً للأطفال .

فيما أكد الطبيب البيطري عبدالحميد أحمد أن مثل هذه الحالات في الغالب تكون ( Rabis ) سُعار ، وهي أنه من المحتمل أن يكون الكلب نهشه حيوان او من الزواحف المسعورة مما جعله يعتدي على الراعي ، ونصح أن تُعزل الاغنام التي نهشها لمدة لاتقلُ عن خمسة عشر يوماً .