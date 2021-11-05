“قرية زمان” في موسم الرياض..تجربة تحتضن أنماط الزمن الجميل

انطلق موسم الرياض وانطلقت معه العديد من الفعاليات ومنها “قرية زمان” وهى قرية تراثية في المملكة السعودية، تحاكي الطابع الحضاري بين الحاضر والماضي، وتبرز جمال الحياة في الزمن الجميل، من خلال فعاليات جلسات وعروض فنية وتراثية من الأغاني السعودية القديمة،بالإضافةإلى فقرات من الرقص السعودي.
وتهدف “قرية زمان إلى تعزيز روح الانتماء إلى الوطن وزرع بذور التاريخ في روح الأجيال القادمة، وتحقيق نقطة إلتقاء بين اجيال الماضي العريق والحاضر والمستقبل المشرق.
وتعتبر قرية زمان من أهم وأشهر القرى في الرياض التراثية وهي تجسيد لجمال الحياة في السعودية ، وعن الجلسات التي يتم تقديمها في القرية هى كالتالي:
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تقديم جلسات تراثية.
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عروض فنية وطربية.
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تجرب الحياة أيام زمان في القرية والديرة.
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تضم الدكاكين والخوص القديم.
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تحتوي على انتل الطيبين والميدان والحوش والتكية.
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تحتوي على سينما الطيبين.
وأبرز الفعاليات التي ستقام في قرية زمان هى :
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جولة تعريفية على الماضي الذي عاش فيه الأسلاف.
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إبراز المهارات التقليدية مثل صناعة الأدوات المعدنية.
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التعرف على طرق الحياكة والغزل.
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تقديم عروض وتجربة أداء للحرف والمهارات للزوار.
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تحتوي القرية على مطاعم صغيرة بوجبات طعام خفيفة.
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وجود متاجر لبيع الهدايا للزوار والسياح.
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إمكانية التقاط الصور الفوتوغرافية والاحتفاظ بها.