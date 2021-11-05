في قمة الكرة المصرية.. الأهلي يقسو على الزمالك بخماسية

العدد 23486 الجمعة 30 ربيع الأول 1443 هـ 11/06/2021 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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