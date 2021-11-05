في قمة الكرة المصرية.. الأهلي يقسو على الزمالك بخماسية

جدة- محمود العوضي
في قمة غريبة للكرة المصرية وديربي القاهرة الكبير، نجح فريق الأهلي في دك شباك غريمه التقليدي اللدود فريق الزمالك بخماسية مقابل ثلاثة، في لقاء القمة التي حملت الرقم 123، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري 2022/2021.
افتتح أليو ديانج التسجيل لفريق الأهلي في شباك الزمالك بالدقيقة 16، وأضاف علي معلول الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 20. ثم سجل محمد شريف هدف الأهلي الثالث في شباك الزمالك في الدقيقة 25 بعد أسيست خرافي من عمرو السولية. في الشوط الثاني قلص فريق الزمالك الفارق مع الأهلي، بعدما سجل الهدف الأول من خلال تسديدة صاروخية من مصطفى فتحي بالدقيقة 52.
ثم رد الأهلي بسرعة عن طريق أليو ديانج بالهدف الرابع للأهلي في شباك الزمالك بالدقيقة 53. ثم أضاف علي معلول الهدف الخامس للأهلي من ركلة جزاء عند الدقيقة 65.
وكان محمد عادل حكم لقاء القمة أشار بإعادة ركلة جزاء الأهلي الذي نفذها علي معلول، والذي سجل منها محمد شريف، قبل أنت تعاد من جديد وينفذها علي معلول ويسجل الهدف الخامس. ثم قلص الزمالك النتيجة عن طريق ضربة جزاء أحرزها أحمد سيد «زيزو» في الدقيقة 81، ثم سجل أشرف بن شرقي هدف الزمالك الثالث في شباك الأهلي عند الدقيقة 90. ليرفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 6 نقاط.