في دوري المحترفين.. الشباب يزيد جراح النصر.. والفيحاء يتخطى الحزم

جدة– هلال سلمان
تصوير- عبدالرحمن الخزيم- مشاري البجيدي
زاد فريق الشباب من جراح النصر بفوزه عليه في ديربي الرياض بهدف دون مقابل في الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
دخل الفريقان أجواء الديربي مبكرا وتبادلا الهجمات الخطيرة على المرميين، لكن الشباب كان من نجح في استثمار الفرص فسجل هدف التقدم من تسديدة هتان باهبري التي اصطدمت بسلطان الغنام، وسكنت شباك الحارس وليد عبدالله في الدقيقة 30، بعدها حاول النصر تكثيف الضغط على مرمى الشباب؛ بغية إدراك التعادل لكن خط وسط الشباب نجح في احتواء خطورة النصر، بل كاد النيجيري إيغالو أن يعزز تقدم (الليوث) بهدف ثان، لكن كرته اصطدمت بالقائم (د 43) لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب بهدف نظيف.
في الشوط الثاني، بدأ النصر بصنع الخطورة حيث سدد تاليسكا كرة تصدى لها فواز القرني (د 47) ثم رأسية فينسان أبو بكر التي أمسكها القرني (د 59)، وأشرك مدرب النصر بيدرو إيمانويل كلا من البرازيلي أنسيلمو وعبد الفتاح عسيري مكان الصليهم وسامي النجعي (د 65) ورد الشباب بركلة ركنية من بانيغا أبعدها وليد عبدالله (د 70)، ولعب خالد الغنام مكان عبدالله الخيبري (د 75).
ولم تفلح المحاولات النصراوية لإدراك التعادل، لينتهي اللقاء بفوز شبابي خامس على التوالي رفع به رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، وأوقف رصيد النصر عند 13 نقطة في المركز التاسع.
وفي لقاء ثان، خطف فريق الفيحاء فوزًا صعبًا من فريق الحزم بهدف نظيف، فرفع البرتقالي رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الحزم عند 10 نقاط في المركز الحادي عشر.