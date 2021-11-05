عصير البنجر يحسن مستوى سكر الدم.. ولكن احذر الإفراط فيه

كشفت تجربة حديثة تم نشرها في مجلة metabolites أن عصير البنجر يحتوي على خصائص علاجية من أبرزها النترات الموجودة في جذوره ، وهى تعمل على انخفاض سكر الدم بعد مرور 15 دقيقة من تناول العصير .
وأوضح لتقرير المنشور أن هذه الدراسة ليست الأولى من نوعها التي تثبت أن عصير البنجر يدعم مرضى السكري، كما يسهم تناول عصير البنجر في الوقاية من السمنة والوقاية من أمراض الأوعية الدموية والوقاية من أمراض القلب وتقوية أداء الدماغ لدى كبار السن ، ولكن رغم هذه الفوائالجمة يجب عدم الافراط في تناول البنجر بشكل يومي، وهو ما يوصي به الخبراء لأن النترات التي توجد فيه تتحول أكسيد النيتريك ويرتبط زيادة هذا المركب في الجسم بخطر الإصضابة بسرطان المعدة.