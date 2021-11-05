عبر تطوير الزي التقليدي ..”دنيا مروان” تسعى لتخليد الأزياء التراثية 

أكدت لـ” البلاد ” أن الرياض أرض الأحلام وصناعة المستقبل

البلاد – محمد عمر

قالت مصممة الأزياء اليمنية دنيا مروان، التي أطلقت أول براند متخصص يعتمد على تطوير الزي التقليدي بصورة عصرية، أن المملكة مركزًا للثقافة والأدب والإبداع في ظل الرؤية الوطنية الرائدة، كما أضحت مقصدًا لكل المواهب والمبدعين؛ لما تمتلكه من مقومات ثقافية وإبداعية متفردة.

وأكدت مصممة الأزياء اليمنية في حديثها لـ”البلاد ” على أهمية الثقافة والإبداع في التعريف بالمورث الوطني، وخاصةً الأزياء التي تُعد المعبر الرئيس عن الشعوب، والذي يعكس بدوره مدى اتصال الإنسان بأرضه وهويته. واتخذت “دنيا مروان” من الرياض – مقر إقامتها- منبرًا لتحقيق مساعيها.

وقالت “دنيا مروان” لـ” البلاد ” أنها تهدف إلى الوصول إلى العالمية عبر الازياء الوطنية التي تعبر بشكل مباشر عن هوية المجتمع ، مع إضافة لمسات عصرية تواكب التطور والحداثة وتعكس انسجام الماضي مع المستقبل، وأنها عمدت إلى تخليد الزي التقليدي عبر تطويره بما يلائم توجهات العصر الراهن.

وأضافت “رائدة الأزياء اليمنية ” أنها نجحت في وقت قصير في التعريف بالثقافة العربية عبر الأزياء من خلال إطلاق براند متخصص في الأزياء التراثية ، والذي يعمل على مد جسور التواصل مع المجتمعات الأخرى، ويعرف بجوهر المجتمع، بما يفضي إلى تفاعله مع مختلف الثقافات الأخرى، مشيرة إلى أنها تهدف إلى الوصول إلى العالمية.