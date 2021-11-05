رومارينهو الهداف التاريخي للاتحاد في الدوري

جدة – محمد بن نافع @mh_nafa
بات المهاجم البرازيلي في صفوف الفريق الاتحادي البرازيلي رومارينهو الهداف التاريخي للفريق الاتحادي، وذلك بعدما نجح في تسجيل هدفين في مباراة فريقه ونظيره الفتح ضمن منافسات الجولة (11) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبلك يرفع رومارينهو رصيده التهديفي في بطولات الدوري إلى (45) هدفاً، وأصبح يحتاج أيضاً لـ (3) أهداف فقط ليكون الهداف التاريخي للاتحاد في كافة البطولات، ويتجاوز الرقم المسجل حالياً باسم المحترف المغربي السابق أحمد بهجا، الذي يمتلك في رصيده (73) هدفاً.
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