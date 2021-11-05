الرياضة الأخضر السعودي يغادر إلى سيدني استعداداً للقاء أستراليا

الرياض – هاني البشر

تغادر بعثة المنتخب الوطني مساء اليوم الجمعة إلى مدينة “سيدني” الأسترالية، عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض. ويستعد الأخضر في شهر نوفمبر لخوض الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وسيحل الأخضر ضيفًا على المنتخب الأسترالي في الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، كما سيواجه الأخضر المنتخب الفيتنامي في السادس عشر من الشهر نفسه. تجدر الإشارة إلى أن المدير الفني للمنتخب الوطني “إيرافي رينارد” استبعد الثلاثي “ياسر الشهراني، وعبدالله مادو، ومحمد الكويكبي” من قائمة الأخضر لعدم جاهزيتهم الطبية حسب تقرير الجهاز الطبي للمنتخب، فيما استدعى المدير الفني لاعب خط الدفاع “أحمد شراحيلي” للانضمام في قائمة الأخضر. الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يتصدر المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، التي تضم منتخبات اليابان، وأستراليا، والصين، وعمان، وفيتنام، بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة بفوزه على منتخبات فيتنام وعمان واليابان والصين.