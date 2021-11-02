خبير سيارات: هكذا تحافظ على عمر بطارية السيارة

جدة ــ عبد الهادي المالكي

أوضح خبير السيارات، مهند الحبابي، الأنواع المختلفة لبطاريات السيارات، كاشفا عن طريقة معرفة عمرها الافتراضي والفرق بينها. وقال الحبابي، إن العمر الافتراضي لبطارية السيارات لا يقل عن سنة. وحول كيفية معرفة العمر الافتراضي لبطارية السيارة، أكد أن ذلك يظهر من خلال ضعف الكهرباء في السيارة، كما أن هناك مراكز موثوقة تراجع شحن البطارية وتعرف ما إذا كان أداؤها ضعيفًا او ممتازًا. وبيّن الحبابي الفرق بين البطاريات الإلكترونية والمائية، مشيرا إلى هناك سيارات تعمل بالمائية؛ لكن يوجد سيارات لا تعمل إلا بالإلكترونية، موضحا أن السيارة المائية يمكن إعادة شحنها ولكنها لا تفضل لأن لها مشاكل عديدة، اما الإلكترونية فلها عمر افتراضي، فإذا ما انطفأت يجب شراء أخرى جديدة.

يذكر انه مع تغير الفصول، وتقلبات درجة الحرارة، قد تستنزف بطارية السيارة، ويقدم خبراء هندسة السيارت نصائح هامة تزيد من عمر البطارية وتحافظ عليها منها انه عليك بشكل دوري إزالة الغبار والأتربة من السطح الخارجي، وإبقاء التوصيلات الكهربائية نظيفة ، ويمكنك تنظيف البطارية عبر استخدام فرشاة مخصصة لتنظيف بطارية السيارة، عليك فعل ذلك في مكان مفتوح، أو على الأقل جيد التهوية، وعليك وضع “الشحم” في الأماكن المخصصة لذلك. وعليك أثناء ذلك ارتداء القفازات الخاصة وأدوات الحماية، قبل فحص البطارية إن كنت ستفحصها لنفسك، لتجنب التعرض للأخطار. كما يجب التأكد بشكل دوري أيضًا، من عدم حدوث تآكل حول أطراف البطارية ، فهو أمر يؤثر على التوصيل الكهربائي من البطارية للسيارة. فضلا عن الالتزام بعمل صيانة دورية لنظام الكهرباء في السيارة قبل فصل الشتاء.إلى جانب فصل فصل البطارية عن السيارة يساهم في جعلها تدوم لفترة أطول.اضافة الى ذلك ترك محرك السيارة يعمل لبعض الوقت، فهذا من شأنه المحافظة على عمر البطارية، وتجنب ركن السيارة لفترات طويلة، لأن ذلك يتسبب في إفراغ شحنتها سريعاً.