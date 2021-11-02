«بوليفارد رياض سيتي» يحول الموهوبين إلى نجوم لامعين

البلاد ــ خالد بن مرضاح

انطلقت أمس فعاليات منطقة “بوليفارد رياض سيتي” والتي تعد أهم الوجهات الترفيهية وأكبر مناطق الفعاليات، وهو من أبرز المَعالم السعودية الجديدة هذا العام، وتتميز باستمراريتها التي تحقق الاستفادة الكاملة من مرافقها على مدار العام وخلال السنوات المقبلة، حيث يعتبر مشروعًا استثنائيًّا بُني بأيدٍ وطنية، ووفق معايير تجعلها الوجهة الأولى لزوار مدينة الرياض. ومن الفعاليات الهامة “بوليفارد المواهب” وتشمل تجربة المواهب تحت إشراف مديري أعمال محترفين، لتحويل الموهوبين إلى نجوم لامعين لهم اسمهم على مستوى الشرق الأوسط، وعرض مسرحية “سلام مربع” من بطولة محمد هنيدي، وهي مسرحية اجتماعية مليئة بالمواقف المضحكة تقام على خشبة مسرح بكر الشدي.

وتُقدَّر المساحة الإجمالية للمنطقة بنحو 900 ألف م2 بعد زيادة مساحتها ثلاثة أضعاف عما كانت عليه في الموسم السابق، وتقع المنطقة شمالي مدينة الرياض، وتحديدًا في حي حطين، فيما تمثل النافورة الراقصة أحد أبرز معالم المنطقة، وهي الأيقونة الترفيهية الأكبر من نوعها في المنطقة، وتتميز بمواصفات غير مسبوقة، إلى جانب مطاعمها ومقاهيها الفاخرة.



وتحتوي “بوليفارد رياض سيتي” على تسع مناطق تتميز كلٌّ منها بمجموعتها الخاصة من الفعاليات، والمطاعم والمقاهي، والحدائق، ومراكز الألعاب العالمية، والمهرجانات، والمتاجر المصممة لجميع الأذواق والأعمار، وأبرز تلك المناطق منطقة النافورة التي تتميز بتوفر عروض مختلفة من إضاءات الليزر والألوان والموسيقى التي تتلاءم مع عرض النافورة.

وتشمل فعاليات “بوليفارد رياض سيتي”، “تجربة متاهة الكريستال” وفعالية “تجربة مسامير” وهي لعبة ديناميكية تجسد تجربةً مختلفةً على متن مركبة يتعرض فيها المشارك لجميع المؤثرات البصرية والحسية. كما تضم المنطقة فعالية “أبطال خفة اليد”، وهو عرض عالمي يجمع بين الألعاب السحرية الضخمة وخفة اليد، ويصل عددها إلى 21 عرضًا، وفعالية “قبة الثلج”، وهي عالم جليدي على شكل قبة ثلجية تقدم فعاليات شتوية مثل جدار التسلق، وحديقة الثلج، والهوكي، إضافةً إلى لعبة الزحليقة العملاقة التي تعد أكبر زحليقة من نوعها بمسارات تزلج للكبار والصغار في وسط أجواء ثلجية.

وتحتوي فعاليات منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، على إطلاق فعالية “جولف الأول”، وهي جهة ترفيهية متكاملة لهواة الجولف تقام لأول مرة في الرياض، إضافةً إلى فعالية “فيرستيمنت”، وهو موقع مخصص لتحديات معركة الألوان، ورمي الأسهم وغيرها من فعاليات الحركة والإثارة.

وتحتضن المنطقة فعاليات عالمية تقام لأول مرة على مستوى العالم، إضافةً إلى حضور واحدة من أكبر دور العرض في الشرق الأوسط، والتي تحتوي على شاشات سينمائية عالية الجودة تُعرض فيها أحدث الأفلام قبل نزولها في صالات السينما العالمية، وتصل مساحتها إلى 22,280م2، بشاشات سينما يصل عددها إلى 25 شاشة.