العراق .. تفكيك خلية إرهابية والكاظمي يدعو لإنهاء الطائفية

بغداد – البلاد

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس (الاثنين)، طلاب المدارس إلى عدم الاستماع إلى عناوين الطائفية والعنصرية، مؤكداً أن البلاد تمر بظروف صعبة وتحديات لكن الشعب قوي ولن يستسلم وسيستمر في النهوض من المحنة ليكون المستقبل أفضل.

وقال الكاظمي، خلال زيارة لإحدى المدارس بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد: “لا تستمعوا للذين يحاولون أن يفرقوا بينكم وتمسّكوا بعراقيتكم، فهناك أشرار يعيشون حتى يفرقوكم عن بعض، قولوا لهم نحن عراقيون، كلنا سواسية وكلنا مواطنون، لنا حقوق وعلينا واجبات”، مشيراً إلى أن العراق يسير على الطريق الصحيح ويضع خططاً طويلة المدى للإعمار، متجاوزاً كل التحديات. وأضاف: “العراق يستحق منكم أن تتعلموا وتتفوقوا، فأنتم المستقبل، وبكم يرتقي بلدنا”.

من جهته، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أمس، عن تفكيك خلية إرهابية في الأنبار. وقال وفقا لوكالة الأنباء العراقية، إن “جهاز مكافحة الإرهاب يواصل تركيز جهده الاستخباري والعملياتي لمطاردة فلول عصابات داعـش الإرهابية”، مبيناً أن القوات في محافظة الأنبار تمكنت من تفكيك خلية لعصابات داعـش الإرهابيـة مكونة من 6 إرهابيين في الفلوجة والرمادي، مشيرا إلى إلقاء القبض أيضاً على إرهابي في قضاء أبو غريب بالعاصمة بغداد. ولفت إلى أن عمليات جهاز مكافحة الإرهاب تمنع العناصر الإرهابية المهزومة من الاختباء في المدن الآمنة.

إلى ذلك، أصدرت محكمة جنايات البصرة، أمس، حكما بالإعدام بحق قاتل الصحافيين أحمد عبدالصمد وصفاء غالي. وذكر مصدر قضائي أن رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية أصدرت حكما بالإعدام بحق المدان في قضية قتل الصحافي أحمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي، وفقا للمادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب.