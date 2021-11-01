7 ملايين ريال مبيعات مزاد نادي الصقور

البلاد ـ خالد بن مرضاح

اقتربت صفقات النسخة الثانية من مزاد نادي الصقور السعودي، الذي يقيمه النادي بمقره بملهم ، من حاجز الـ7 ملايين ريال، إذ شهدت الليلة الـ22 أمس عقد خمس صفقات لبيع البداية كانت مع الصقر الأول شاهين فرخ طرح الغيران – السليل للطاروحين حمد بن سعد الدوسري وإبراهيم بن راشد الدوسري، حيث يبلغ طوله 15.50 إنشا وعرضه 15 وربع إنشا ووزنه 1045 جراماً، واستمرت المزايدة عليه قرابة الساعة قبل بيعه بمبلغ 250 ألف ريال، وجاء الدور على الصقر الثاني شاهين فرخ طرح الدبدبة للطاروحين بسام بن نايف الحربي ونايف بن هليل الحربي، وبِيعَ بمبلغ 78 ألف ريال. الصقر الثالث شاهين فرخ طرح مستورة للطاروح عبدالرحمن بن يوسف الجهني، وبِيعَ بمبلغ 110 آلاف ريال، وتواصلت الليلة بالصقر الرابع شاهين فرخ طرح الحسي للطواريح أحمد بن حميد الجهني وأحمد بن حمدان الجهني وحامد بن حميد الجهني، وبِيعَ بمبلغ 91 ألف ريال، فيما كان ختام الليلة مثيراً مع الصقر الخامس شاهين فرخ طرح الدبدبة للطاروح سعود بن حمد العتيبي، وبِيعَ بمبلغ 101 ألف ريال. ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين، إذْ تستقبل فرق النادي الخمسة في المناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي جرى طرحه (صيده ) في كل منطقة.