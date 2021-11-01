وزارة النقل توقع مذكرات تفاهم مع نظيرتها العمانية

الرياض : البلاد

وقعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية اليوم في الرياض؛ مذكرتي تفاهم مع نظيرتها العمانية تتعلق بالنقل البري والجوي؛ حيث تهدف مذكرات التفاهم لتبادل الخبرات بين الجانبين وتعزيز التعاون في هذه القطاعات، وذلك بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان المهندس سعيد المعوّلي.

وجاء توقيع المذكرات خلال زيارة معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني المهندس سعيد المعوّلي والوفد المرافق له للمملكة، ولقائه معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، حيث تعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية على ترسيخ التعاون بين المملكة وسلطنة عمان في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، والاستفادة من الموقع الجغرافي المميز للبلدين وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات.