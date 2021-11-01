هل يعالج الفلفل الأحمر الصدفية وآلام المفاصل؟ إليكِ الإجابة

فوائد الفلفل الأحمر عديدة فهو غني بمادة كيميائية تسمى الكابسيسين تعمل كمضادة للميكروبات وتقليل الحموضة في الجهاز الهضمي التي تسبب القرحة فيما يلي أهم فوائد صحية للفلفل الحار والكمية المسموح بتناولها وأهم أضرار الإفراط فى تناوله.

فوائد الفلفل الأحمر لصحة الجهاز الهضمي

قد يبدو هذا غير بديهي ، لكن الكابسيسين الموجود في الفلفل يعمل كمضاد للتهيج. تم إخبار الأشخاص الذين يعانون من القرحة منذ سنوات بتجنب الأطعمة الحارة ، لكن الأبحاث كشفت أن الفلفل مفيد للقرحة.

على سبيل المثال ، يوفر مسحوق الفلفل كميات ضئيلة من مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية الأخرى للمساعدة في مشاكل الجهاز الهضمي مثل شفاء اضطراب المعدة وتقليل الغازات المعوية وعلاج الإسهال والعمل كعلاج طبيعي للتشنجات.

يقوم بذلك عن طريق تقليل الحموضة في الجهاز الهضمي التي تسبب القرحة. كما أنه يساعد على إفراز اللعاب ويحفز عصارة المعدة التي تساعد على الهضم.

فوائد الفلفل الأحمر لصحة القلب

الفلفل الأحمر يساعد في تحسين الدورة الدموية ومنع أمراض القلب عن طريق خفض نسبة الكوليسترول في الدم والتقليل من ترسبات الدهون ، وبالتالي يعكس تجلط الدم الزائد. كما أنه يوسع الأوعية الدموية للمساعدة في تدفق الدم.

يخفف من الصداع

عندما تستهلك الفلفل الحار. يصبح جسمك غير حساس تجاه الصداع النصفي ويقل الإحساس العام بالألم.

يخفف آلام المفاصل

نظرًا لخصائص الكابسيسين القوية في تخفيف الآلام من الفلفل ، يمكن وضعه على الجلد لتقليل المادة الكيميائية P ، وهو المكون الذي ينقل رسائل الألم إلى الدماغ.

يحسن التمثيل الغذائي و يعزز فقدان الوزن

وفقا لموقع webmd من المعروف أن الفلفل الأحمر الحار يحمل العديد من الفوائد الصحية فهو يساعد على تعزيز الأيض لكن ذلك لا يعنى الإفراك فى تناوله لكن يجب عليك التعرف على الكمية المسموح بها من الفلفل الاحمر خاصة الحار حتى لا يصيبك بمتاعب صحية

تناول الفلفل الحار يرفع حرارة الجسم ويحعل الجسم يحرق السعرات الحرارية الإضافية. بالإضافة إلى ذلك ، إذا تم تناول الفلفل الحار في وجبة الإفطار ، يتم كبت الشهية بقية اليوم مما يساعد في النهاية على إنقاص الوزن.

حتى أنه قد يغير البروتينات في جسمك لمكافحة تراكم الدهون.

تمت دراسة الكابسيسين أيضًا كطريقة شاملة لفقدان الوزن. سوف يدمر بشكل انتقائي الألياف العصبية.

يهدئ الصدفيةالصدفية هي حالة جلدية تسبب حكة تؤدي إلى ظهور بقع جلدية قبيحة. ستقلل مركبات الكابسين بشكل كبير من عدد الخلايا المراد تكاثرها ويهديء الحكة

يقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان

نظرًا لأن مادة tne capsaicin في الفلفل لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ، فقد تمت دراستها على أنها مقاومة للسرطان يقلل من نمو خلايا سرطان البروستاتا ، بينما يترك الخلايا السليمة دون أن يصاب بأذى.

تظهر الأبحاث أيضًا أن استهلاك كميات كبيرة من الفلفل فعال ضد سرطان الثدي والبنكرياس والمثانة

تعرفي على الكمية المسموح بها من الفلفل الاحمر

على الرغم من أن الفلفل الحار مليئ بالبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة التي تدعم جهاز المناعة لديك وستساعد في محاربة نزلات البرد والإنفلونزا إلا أن بخاخات الأنف المحتوية على الكابسيسين تقلل الاحتقان. تؤدي زيادة درجة حرارة الجسم و تنشيط جهاز المناعة لمكافحة نزلات البرد وفيروسات الأنفلونزا.

على الجانب الآخر يعمل الفلفل الحار كمطهر لتحسين رائحة أنفاسك.

بسبب الفوائد المضادة للالتهابات للكابسيسين ، يمكن للفلفل الحار منع حساسية حساسية لقاح