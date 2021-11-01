نصائح لحماية الأطفال من تقلبات فصل الخريف

مع الاضطرابات الجوية التي تقع بين تغير الفصول يحتاج الأطفال خاصة في مراحل عمرهم الأولى إلى اهتمام خاص لحمايتهم وتقوية مناعة جسمهم ضد ضربات تلك الأجواء، لذا تلجأ الأمهات إلى بعض الطرق المعروفة لحماية الأطفال من المرض.

وبحسب ما أورد موقع ” news18 “، فهناك بعض النصائح التى تساعد فى حماية الأطفال من تقلبات الجو خاصة في فصل الخريف.

ومن المعروف أن الأطفال الصغار الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية فقط لا يتعرضون لخطر كبير للإصابة بالأمراض التي تنقلها المياه.

لذا فإن الأطفال الذين يتغذون بالحليب أو يأكلون الأطعمة الصلبة ويشربون الماء بانتظام يحتاجون إلى رعاية إضافية للتأكد من أن ما يستهلكونه آمن.

وضمن النصائح: استخدم المياه المفلترة والمغلية دائما لشراب الطفل، وتجنب إعطائه الماء والطعام من الخارج.

إذا كنت متوجهًا للخارج ، فتأكد من أنك تحمل كمية كافية من الطعام والمياه المخزنة بشكل صحي لوجباتهم.

يعد ارتداء ملابس مناسبة لطفلك مع تغيرات الطقس أمرًا أساسيًا في إبقائه مرتاحًا خلال مواسم مثل الرياح الموسمية.

حيث يمكن أن يتراوح المناخ بين البرد والعرق إلى الحار والرطب في غضون دقائق.

ألبسي طفلك أقمشة خفيفة تسمح بمرور الهواء واستخدمي طبقات مثل السترات والبطانيات لإبقائه دافئًا عندما تنخفض درجات الحرارة.

عند الخروج ، قومي بتغيير ملابسك في حالة تعرضها للبلل.

تعتبر القبعة والجوارب والأحذية أيضًا طرقًا جيدة لمنع الإصابة بالبرد.

تعتبر القمصان ذات الأكمام الطويلة والسراويل الطويلة طرقًا فعالة للتخلص من كمية الجلد المعرضة للعناصر والحشرات التي تنشر الأمراض مثل البعوض

كذلك لتقليل فرص شعور طفلك بعدم الراحة في موسم الأمطار ، إليك بعض النصائح الرائعة التي يجب اتباعها للحفاظ على صحته وسعادته خلال تغيرات الطقس.