الرياضة مركز الرياض بطلا للمصارعة الرومانية للشباب

الدمام-حمودالزهراني

حقق مركز تدريب الرياض كأس بطولة المملكة للأندية ومراكز التدريب للمصارعة الرومانية للشباب تحت 20 سنة، التي اختتمت في صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة. وتحصّل الرياض على (220) نقطة، فيما حصل مركز تدريب الدمام على كأس المركز الثاني برصيد (189) نقطة، وأتى مركز مكة المكرمة في المركز الثالث برصيد (169) نقطة. وحقق فيصل الدوسري من مركز تدريب الدمام كأس أحسن لاعب في البطولة، وذلك في البطولة التي استمرت لمدة 3 أيام، بإدارة 12 حكماً بقيادة الحكم الدولي محسن بن عباس.

وشهدت بطولة المملكة لدرجة الشباب (مصارعة رومانية) تطبيق التدابير الوقائية لرياضة المصارعة وسط التزام جميع المشاركين.