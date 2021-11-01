رالي التحدي يكرم المشاركين فيه

جدة – خالد بن مرضاح
تصوير- المحرر
تحت رعاية الأمير خالد بن سلطان آل سعود رئيس الاتحاد العربي للدراجات النارية ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وحضور القنصل العام لجمهورية مصر العربية بجدة السفير هشام فتحي محمد مصطفى.
وبرعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون بين وزارتي الرياضة بالمملكة ومصر والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية؛ أقام الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، اليوم الاثنين حفل رالي التحدي «مسيرة التضامن العربي للدراجات النارية»، بفندق الهيلتون بجدة. وقد شارك بالرالي ست دول، وقد انطلق الثلاثاء الماضي، من العاصمة المصرية القاهرة، ومر بمدينة الغردقة، ثم استكمل مسيرته في المملكة من مدينة نيوم متجها إلى محافظة ينبع، ومنها إلى مكة ثم إلى جدة، بعد ذلك إلى المدينة المنورة في طريق عودته إلى مصر، بعد أن يكون المشاركون قد قطعوا نحو مسافة 3400 كيلومتر.