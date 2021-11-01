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رالي التحدي يكرم المشاركين فيه

صحيفة البلادaccess_time26 / ربيع اﻷول / 1443 هـ       1 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – خالد بن مرضاح

تصوير- المحرر
تحت رعاية الأمير خالد بن سلطان آل سعود رئيس الاتحاد العربي للدراجات النارية ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وحضور القنصل العام لجمهورية مصر العربية بجدة السفير هشام فتحي محمد مصطفى.
وبرعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون بين وزارتي الرياضة بالمملكة ومصر والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية؛ أقام الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، اليوم الاثنين حفل رالي التحدي «مسيرة التضامن العربي للدراجات النارية»، بفندق الهيلتون بجدة. وقد شارك بالرالي ست دول، وقد انطلق الثلاثاء الماضي، من العاصمة المصرية القاهرة، ومر بمدينة الغردقة، ثم استكمل مسيرته في المملكة من مدينة نيوم متجها إلى محافظة ينبع، ومنها إلى مكة ثم إلى جدة، بعد ذلك إلى المدينة المنورة في طريق عودته إلى مصر، بعد أن يكون المشاركون قد قطعوا نحو مسافة 3400 كيلومتر.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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